Tensioni sui mercati | lo spread sale | poi va giù

Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi - ma restano Tensioni nel governo sui termovalorizzatori : Il premier Conte si schiera con Di Maio per il 'no' a nuovi inceneritori in Campania: 'Non sono previsti nel contratto' dice provocando la rabbia di Salvini che non partecipa alla conferenza stampa ...

Di Maio dice 'no' a Tensioni nel governo sui rifiuti perché 'ci pensa Sergio Costa' : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Tornano le Tensioni sui titoli di Stato - lo spread sale e sfiora i 300 punti : Tornano le tensioni sui titoli di Stato italiani: lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo un'apertura stabile in area 290 punti, risale e sfiora i 300 punti. Il differenziale si attesta a quota 298,2 ...

Immigrazione - Sala riapre il dibattito sui flussi : «Vedo troppe Tensioni» : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala Sì ai rifugiati politici, sì anche ai migranti economici purché ci sia una regolazione dei flussi. «Ci vuole un piano nazionale che in questi anni è mancato». Il ...

Notizie spread ultima ora : spread schizza intorno a 340. Le Tensioni politiche si riverberano sui mercati : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Migranti - Tensioni nel governo : il M5s frena sui decreti Salvini : Monta il malumore tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. E questa volta non c'entra la manovra economica. Ad agitare il governo gialloverde sarebbe, infatti, il decreto sull'immigrazione che, insieme a quello sulla sicurezza, sarebbe dovuto approdare oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. La riunione, però, non è mai stata convocata. Anzi, è stato tutto rinviato a lunedì prossimo."Sono decreti molto importanti - ha spiegato Matteo Salvini - ...

Immigrazione e dl sicurezza : nuove Tensioni nel governo. M5S chiede a Salvini un ripensamento sui migranti : nuove scintille tra Lega e Cinque Stelle. Stavolta a infiammare il clima all'interno dell'esecutivo è il dl migranti che dovrebbe approdare lunedì all'esame del Consiglio dei ministri . «Nessun ...

Obbligazionario : Tensioni governo pesano sui Btp - Spread ai massimi di seduta : Sul versante Obbligazionario le pressioni del MoVimento 5 Stelle esercitate sul ministro dell'Economia per alzare il rapporto tra deficit e Pil al 2,5% dall'1,6% previsto da Giovanni Tria per la legge di bilancio 2019 pesa sul sentiment. Sottolineando che 'non possiamo aspettare due o tre anni ...

Cosa resta delle Tensioni tra Di Maio e Tria sui soldi da trovare in manovra : Mentre oggi il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci ha rilanciato la necessità di arrivare ad un'intesa sulla 'pace fiscalè. 'Non è una sanatoria tombale. E si potranno mettere in regola ...