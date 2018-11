Tennis | Cibulkova in versione attrice nel film su Na Li

sportfair

(Di martedì 20 novembre 2018) Dominika Cibulkova reciterà nel film su Na Li, ex tennista che sarà la protagonista di una pellicola sulla sua vita dentro e fuori dal campo Con un post Instagram ricco di foto ed un messaggio allegato, Dominika Cibulkova ha annunciato che parteciperà al film sulla collega Na Li, che dovrebbe uscire a breve. "Sono felice e orgogliosa di essere stata invitata a recitare me stessa nell'imminente film su Na Li. Due giorni di riprese a Wuhan sono stati qualcosa di surreale e magico, perché mi hanno portato a vivere tanti ricordi. Mi manchi nel circuito, amica mia (anche se mi hai sempre battuta!)". Dunque vedremo le due tenniste (ex per quanto concerne Na Li) in una veste diversa, con le vesti di attrici professioniste. La pellicola sarebbe dovuta uscire già da diverso tempo, ma l'eccesso di pignoleria del regista ha ritardato un po' i tempi.