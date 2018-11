Taranto Violenza sessuale su due adolescenti | arrestato gestore di una palestra

Arrestato l'istruttore di una palestra a Taranto per violenza sessuale su minorenni : Un 47enne di Taranto, gestore di una palestra, è stato Arrestato dalla polizia per violenza sessuale continuata nei confronti di due adolescenti, una delle quali 13enne. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Vilma Gilli su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone e del sostituto procuratore Marzia Castiglia.In epoca successiva al novembre 2012 e fino al giugno 2018, ...