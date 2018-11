Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani | basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma

huffingtonpost

: IN CORSO Consiglio Regionale straordinario sui rifiuti: aspettiamo da 5 anni!!!!! il piano rifiuti del Lazio. Vergo… - BarillariM5S : IN CORSO Consiglio Regionale straordinario sui rifiuti: aspettiamo da 5 anni!!!!! il piano rifiuti del Lazio. Vergo… - Agenzia_Ansa : #Terradeifuochi Firmato a #Caserta il #Protocollo sui #rifiuti contro i #roghitossici. @GiuseppeConteIT 'Tuteliam… - fattoquotidiano : LAURA CASTELLI La sottosegretaria all’Economia contro il Carroccio sui termovalorizzatori. Retromarcia sui preserva… -

(Di martedì 20 novembre 2018) SuiDiingli. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente.: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire iinper l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie che ricadono suini.Ogni giornoproduce 1.200 tonnellate diorganici, il 30% del totale. Basterebbero 4-5 mesi per realizzazione una stazione di compostaggio, smaltire in loco questie dare un senso all'impegno dei cittadini sulla differenziata. Invece in oltre due anni la Giunta M5s non ha fatto nulla, non ha realizzato nessun nuovo impianto anche se le aree erano già a disposizione. Iorganici compattati ...