Subaru Crosstrek Hybrid - La Suv giapponese pure in versione plug-in

Best Subcompact SUV – Subaru Crosstrek si aggiudica il premio per la seconda volta : Il modello, conosciuto come Subaru XV nel mercato europeo, ha ricevuto l’ambito riconoscimento di cars.com. Premiata dalla critica, apprezzata dal pubblico: in Italia ha ottenuto risultati di vendita eccezionali Il SUV compatto della casa delle Pleiadi ha ottenuto il primo posto nella competizione del 2018 di cars.com, , una delle più grandi piattaforme digitali americane del mondo automotive, confermandosi campione nella sua categoria dei ...