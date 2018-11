Stop a Trump sull' asilo | no alla stretta anti-carovana

Trump : Stop giudici oleodotto"disgrazia" : 03.27 Trump ha definito "una disgrazia" le decisione di un giudice federale Usa di sospendere il progetto di costruzione dell'oleodotto Keystone XL, imponendo ulteriori indagini sull'impatto ambientale. Trump ha accusato il giudice distrettuale Brian Morris di essere politicizzato. Il progetto della TransCanada per collegare le sabbie bituminose dell'Alberta con le raffinerie del Texas era stato sbloccato da Trump nel marzo del 2017,dopo che ...

I giudici bloccano Trump : Stop all'oledotto Keystone Xl : Donald Trump, gli indiani Sioux, gli ambientalisti e un giudice. Sono questi i protagonisti della storia di Keystone Xl, l'oleodotto voluto dal presidente degli Stati Uniti che dovrebbe collegare i giacimenti canadesi ai terminali del Golfo del Messico. Un giudice del Montana ne ha sospeso la costruzione spiegando che l'amministrazione americana non ha giustificato a sufficienza la decisione di interrompere la sospensione del progetto. Barack ...

Usa - Stop all'oleodotto Keystone verso il Canada - tanto voluto da Trump - : ... avrebbe provocato più effetto serra nell'atmosfera rispetto all'estrazione standard di petrolio greggio e avrebbe attraversato uno dei più grandi giacimenti sotterranei di acqua dolce del mondo. ...

Midterm Usa - Trump : “Stop al diritto d’asilo a chi entra illegalmente nel Paese” : Il 6 novembre si avvicina e l’occasione per rastrellare altri voti è troppo ghiotta. Donald Trump prepara la stretta sul diritto di asilo per i migranti. L’annuncio arriva a cinque giorni dalle elezioni di metà mandato in un intervento in diretta tv alla Casa Bianca del presidente americano previsto nel pomeriggio di Washington. Il presidente, riporta Associated Press citando tre fonti coperte dall’anonimato, annuncerà un piano per negare ...

Trump - militari alla frontiera e Stop allo ius soli. Il sogno americano è diventato un incubo : Cinquemiladuecento militari schierati alla frontiera e il colpo in canna della cancellazione dalla Costituzione dello ius soli: nell’imminenza del voto di midterm, il 6 novembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump digrigna i denti e batte il pugno sul fronte dell’immigrazione. Obiettivo: intercettare la carovana dei migranti in arrivo sul Rio Grande dall’America centrale – Honduras e Guatemala – via Messico, ma soprattutto ...

Usa - Trump : “Stop allo ius soli - è ridicolo e deve finire” : Le elezioni di Midterm sono alle porte, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato il proposito, già annunciato in campagna elettorale, di eliminare lo ius soli: "Si può senza dubbio fare con una legge del Congresso, ma ora mi dicono anche che posso farlo con un semplice ordine esecutivo".Continua a leggere

Usa - un giudice blocca Trump : Stop alla caccia agli orsi grizzly : Buone notizie per gli orsi grizzly del parco di Yellowstone: un tribunale federale h a bloccato il progetto del presidente Donald Trump di riaprire la caccia ai plantigradi. A giugno la Casa Bianca ...