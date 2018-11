Steam Link | Valve cessa la produzione | scorte quasi esaurite

eurogamer

Valve ha recentemente dichiarato di aver terminato la produzione del suo Steam Link, dispositivo che permette di trasmettere contenuti da un qualsiasi PC ad un secondo display, con supporto 1080p di risoluzione e 60 FPS. Come riporta Rock Paper Shotgun, oltre ad aver annunciato la fine della produzione di Steam Link ha anche affermato che le scorte del prodotto sono terminate in Europa e a breve lo saranno anche in America, tuttavia continuerà a supportarlo: "Le scorte di Steam Link sono terminate in Europa e a breve lo saranno anche in America. Nel prossimo futuro Valve intende continuare a supportare le versioni fisiche di Steam Link esistenti, così come la distribuzione delle versioni software, disponibile per molti smartphone, tablet e TV."