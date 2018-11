Starbucks | apre secondo negozio a Milano Garibaldi Dopo Frappuccino Cordusio nuovi 25

Starbucks apre una seconda caffetteria a Milano. E questa volta servirà il Frappuccino : La promessa era stata fatta durante la presentazione della prestigiosa Reserve Roastery di Piazza Cordusio: «Entro la fine dell’anno – aveva anticipato il chairman Howard Schultz – Starbucks aprirà a Milano altre due caffetterie, locali classici in cui sarà possibile trovare tutti i prodotti che hanno reso celebre la nostra catena nel mondo». E così sarà, a quanto pare. All’angolo tra Corso Garibaldi e Piazza XXV Aprile, ...

Starbucks apre ai sordomuti : primo caffè negli Usa con i camerieri specializzati nella lingua dei segni : Quello di Washington non è però il primo caffè per sordomuti al mondo: il primo era stato aperto proprio da Starbucks nel 2016 in Malesia, mentre quello di Washington vicino la Gallaudet è appunto il ...

Starbucks apre a Milano il 'tempio del caffè' : ma la sfida è appena iniziata : Starbucks entra per la prima volta in un Paese considerato la patria del caffè Come 40 anni fa l'università e la scienza del caffè aveva sede a Trieste nei laboratori di Illy, oggi la cattedrale dei ...

Apre Starbucks a Milano - folla in coda sotto la pioggia e lunga attesa per entrare. Ecco i prezzi (FOTO) : folla in coda davanti a Starbucks a Milano, la catena che giovedì 6 settembre ha inaugurato il suo primo bar italiano. Decine e decine di persone, venerdì mattina, si sono messe in fila per entrare nel locale, nonostante la pioggia. Tra i presenti anche il presidente di Starbucks Europa, Medio Oriente e Africa, Martin Brok, che ha offerto ai clienti in coda caffé caldo per accompagnare la lunga attesa. Nella caffetteria, la più grande di tutta ...