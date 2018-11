Spread e Borse agitano governo Giorgetti | Vietare vendita allo scoperto

ilgiornale

: Lo spread sfonda quota 335 punti, Borse in rosso - LaStampa : Lo spread sfonda quota 335 punti, Borse in rosso - repubblica : Lo spread vede 335 punti, poi scende. Milano debole come le altre Borse Ue [news aggiornata alle 14:05] - NicolettaTitoli : @seneca1900 che dire della sceneggiata al TG1 di Sindaco, pseudo Premier e compagnia sullo sfratto dei Casamonica?… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Loruggisce alla vigilia del giudizio Ue sulla manovra italiana. Con il progetto di bilancio che si avvia a essere bocciato, il differenziale tra Btp e Bund tedesco vola in mattinata fino a 336 punti base, attestandosi ai massimi dall'aprile del 2013. Poi ripiega, ma a fine seduta resta comunque su livelli di guardia. La chiusura è a 326 punti base, con il decennale italiano al 3,61%. "Ovviamente sono preoccupato" per looltre 300 punti base, ammette il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine di un evento a Montecitorio. In effetti locomincia a dispiegare i primi effetti, aumentando i costi dei prestiti per famiglie e imprese. L'Abi avverte nel suo bollettino mensile che i tassi di interesse sulle nuove erogazioni salgono in ottobre, perché "risentono dell'aumento dellonei rendimenti dei titoli sovrani".Intanto i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi ...