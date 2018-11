Spread Btp-Bund vola a 335 punti | rendimenti decennale al 3 | 70%

Spread Btp/Bund sfonda soglia 330 punti : ANSA, - ROMA, 20 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base - sugli schermi Bloomberg - salendo a 335 punti base, il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Il rendimento del ...

Spread in salita - toccati i 335 punti base Perché il Btp Italia non decolla? 3 ragioni : È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%

Spread Btp/Bund sfonda soglia 330 punti : ANSA, - ROMA, 20 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base - sugli schermi Bloomberg - salendo a 335 punti base, il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Il rendimento del ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 20 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a 323 punti base in leggero rialzo rispetto a lunedì 19, quando ha chiuso a 322. Ieri giornata negativa per le Borse

Spread a 320 e flop dei Btp. I mercati non credono a Tria : Il ministro dell'Economia va all'Eurogruppo, dice di sperare in un calo dello Spread, fa capire che l'obiettivo è a portata di mano a patto che i mercati capiscano la manovra del governo Lega/M5s. Ma proprio mentre ...

Btp e Spread gelano il governo. Ma resta la linea dura con la Ue : La nuova emissione del Tesoro per i risparmiatori raccoglie solo 481 milioni, il minimo dal 2012 Non è un momento d'oro per i titoli del Belpaese. Ieri, primo giorno della nuova asta di Btp Italia, ...

Btp e Spread gelano il governo. Ma resta la linea dura con la Ue : Non è un momento d’oro per i titoli del Belpaese. Ieri, primo giorno della nuova asta di Btp Italia, sono stati collocati appena 481 milioni di euro, record negativo dal giugno 2012. Siamo ben al di sotto della media per questo tipo di emissioni, pari a circa un miliardo. La data suona sinistra: allora c’era il governo Monti e i mercati erano tesis...

Golpe finanziario - Spread alle stelle dopo il flop all'asta dei Btp Italia : l'attacco finale è iniziato? : Nuova impennata dello spread, che dopo aver aperto a 312 punti base si è impennato nel corso della giornata fino a chiudere a 322 per effetto dell'accoglienza fredda riservata dagli investitori alla ...

Spread in rialzo a 322 punti. L'asta dei Btp Italia è un flop : Spread in rialzo e chiusure in rosso. È questa la sintesi della giornata finanziaria. Le Borse europee chiudono al ribasso (Parigi -0,79%, Francoforte -0,85%, Madrid -0,53% e Londra -0,1%). A pesare sulla generale negatività dei mercati del Vecchio Continente, il peggioramento della borsa di Wall Street. Piazza Affari riesce all'ultimo a recuperare (-0,29%) grazie al settore bancario e a Telecom (+3,95%).Sulla negatività, per quanto ridotta, di ...

Spread a 322 punti : parte piano la prima asta sul «Btp Italia» - peggio solo nel 2012 : Il crollo di Renault pesa sulle piazza europee. Lo Spread torna in quota e sfonda la soglia dei 320 punti dopo che le richieste per il titolo indicizzato all’inflazione si è fermata poco oltre i 400 milioni, mai così male dal 2012

Lo Spread vola a 322 punti : flop dell’asta sul «Btp Italia» - peggio solo nel 2012 : Il crollo di Renault pesa sulle piazza europee. Lo spread torna in quota e sfonda la soglia dei 320 punti dopo che le richieste per il titolo indicizzato all’inflazione si è fermata poco oltre i 400 milioni, mai così male dal 2012

Spread Btp-Bund supera 320 punti base : ANSA, - ROMA, 19 NOV - Prosegue in rialzo lo Spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale supera i 320 punti base, 321, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,58%. 19 novembre 2018 Diventa fan di ...

Spread Btp Bund in lieve calo - Piazza Affari positiva : Lo Spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 308 punti contro i 312 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,46%. Avvio positivo per Piazza Affari: il primo ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 19 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a quota 310 punti base, con un rendimento decennale al 3,46%. Venerdì, 16 novembre, aveva chiuso a 313 punti base