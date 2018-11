Spread a quota 330 punti | Piazza Affari giù con le banche

Lo Spread coi Bund vola oltre quota 330 punti - Live : Lo spread tra Btp e Bund sfonda lasoglia dei 330 punti base - sugli schermi Bloomberg - salendo a335 punti base, il Livello più alto dal 19 ottobre scorso. Ilrendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. Ieri un disastro l'asta dei Btp

Lo Spread sfonda quota 335 punti - Borse in rosso : Lo spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 335 punti base, il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%....

Spread sfonda quota 330 - a Milano giù i titoli bancari : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi ha sfondato quota 330 punti ed è arrivato a sfiorare i 334 punti, ai massimi dalla primavera del 2013. Il rendimento del titolo italiano è al 3,7%, il livello più ...

Lo Spread sfonda quota 330 punti - vendite a raffica sulle banche : Milano peggiora : Milano - 10:00. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sfonda quota 330 punti base dopo i primi minuti di contrattazione. Il differenziale di rendimento tra bond decennali italiani e tedeschi - termometro ...

Lo Spread supera quota 330 - i mercati scommettono sulla procedura d'infrazione : Si allarga il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Alle 9.40 tocca 333 punti base con un rendimento del 3,68%.Per mercoledì è attesa la decisione della Commissione Ue sulla legge di Bilancio dell'Italia. Con ogni probabilità e in mancanza di aperture da parte dei commissari nei giorni scorsi, la decisione potrebbe essere quella di aprire formalmente la procedura per deficit eccessivo.'In questi giorni si sta ...

Spread oltre quota 320 : 'A rischio prestiti e mutui' : Le banche stanno continuando a sostenere l'economia ma se lo Spread, alimentato dalle voci di uscita dell'euro e dallo scontro con la Ue, dovesse restare sui 300 punti o peggio aumentare come è ...

Tria all'Eurogruppo a 48 ore dal verdetto Ue sull'Italia. E lo Spread va oltre quota 320 : 'Il deficit era necessario, lo sforamento del 2,4% è tra i più bassi della storia, la Francia ha fatto peggio' dice il ministro dell'Economia riaffermando la volontà di dialogare con la Commissione europea -

Spread oltre quota 320 - Tria : "Spero non si giochi a correre verso il baratro" : Il 21 novembre è attesa la risposta dell'Europa sulla possibile apertura di una procedura di infrazione. Il ministro...

Spread a quota 321 - Piazza Affari azzera i guadagni : Prosegue in rialzo lo Spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale, dopo un avvio in calo, supera i 320 punti base, 321, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,58%. Borse europee deboli, con Piazza ...

Borsa in rialzo - Spread in calo ma ancora sopra quota 300 : Avvio di settimana in calo per lo spread Btp-Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 300 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari ...

Borsa in rialzo - Spread in calo ma ancora sopra quota 300 : Avvio di settimana in calo per lo spread Btp-Bund, che si mantiene comunque sopra la soglia dei 300 punti base. In avvio il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari ...

Spread sfonda quota 310 : ... la cui bozza di accordo verrà presentata oggi da premier Theresa May, ieri il governo italiano, per mano del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha scritto alla Commissione ...

Lo Spread risale e sfonda quota 310 : spread in aumento in avvio di giornata: il differenziale tra Btp Bund sale a 314 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,53% sul mercato secondario.

Lo Spread vola sopra quota 300 e Piazza Affari sprofonda sotto il peso della manovra : Milano. La "linea dura" del governo giallo-verde sulla manovra economica costa all'Italia un'altra impennata dello spread arrivato stamattina a toccare 315 punti base. Gli investitori, delusi e intimoriti dalla prospettiva di una procedura di infrazione, che appare ormai inevitabile, reagiscono con