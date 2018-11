Spread a 333 punti Salvini attacca i mercati | euro Ci vogliono mangiare

Spread a 333 punti. Salvini attacca i mercati : ?"Ci vogliono mangiare" : Gli analisti ormai ne sono convinti. I mercati stanno scommettendo contro il governo gialloverde. Sono, infatti, convinti che domani l'Unione europea aprirà la procedura di infrazione contro l'Italia per aver varato una manovra economica che farà lievitare il rapporto deficit/Pil al 2,4%. È per questo che oggi lo Spread tra Btp e Bund tedesco ha sabuto una nuova impennata sfondando la soglia dei 330 punti base. In mattinata è, infatti, arrivato ...