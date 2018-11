Spread a 333 punti Salvini attacca i mercati | ​ Ci vogliono mangiare

ilgiornale

(Di martedì 20 novembre 2018) Gli analisti ormai ne sono convinti. Istanno scommettendo contro il governo gialloverde. Sono, infatti, convinti che domani l'Unione europea aprirà la procedura di infrazione contro l'Italia per aver varato una manovra economica che farà lievitare il rapporto deficit/Pil al 2,4%. È per questo che oggi lotra Btp e Bund tedesco ha sabuto una nuova impennata sfondando la soglia dei 330base. In mattinata è, infatti, arrivato a toccare i 333, con un tasso del decennale italiano al 3,68% sul mercato secondario, per poi ripiegare di poco sopra i 320base. L'aumento ha messo sotto pressione i principali titoli delle banche italiane su piazza Affari.Al governo non nascondono più i timori di un assalto finanziario all'Italia. "Sono preoccupato per l'attacco di alcune parti del mondo finanziario che vedono nell'Italia un boccone da mangiarsi", ha dichiarato Matteo ...