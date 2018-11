Incidente in Spagna : deraglia treno vicino a Barcellona - un morto e 5 feriti : Un treno è deragliato alle 06:15 vicino Barcellona, a causa di uno “smottamento“: a bordo numerosi pendolari. Il bilancio provvisorio è di un morto e 5 feriti lievi, secondo quanto reso noto dalla società ferroviaria e confermato dalla polizia. Il treno della linea R4 Rodalies Catalunya è uscito dai binari a Vacarisses. L'articolo Incidente in Spagna: deraglia treno vicino a Barcellona, un morto e 5 feriti sembra essere il primo su ...