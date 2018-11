Sorteggio Europei calcio Under21 2019 | le possibili avversarie dell’Italia e tutte le

oasport

(Di martedì 20 novembre 2018) L’appuntamento per ilnostrano con le Olimpiadi di Tokyo 2020 passa per gliUnder 21 che si disputeranno il prossimo anno e che vedono l‘Italia, in qualità di organizzatrice, essere qualificata di diritto alla fase finale. Gli azzurrini sono stati raggiunti dalle altre nove vincitrici dei gironi eliminatori ed ora attendono soltanto di conoscere i nomi delle due vincitrici degli spareggi (Austria e Portogallo probabilmente) per avere il quadro completo delle pretendenti al trono continentale di categoria. Qualificate Italia (Organizzatrice) Croazia (Vincitrice Gruppo 1) Spagna (Vincitrice Gruppo 2) Danimarca (Vincitrice Gruppo 3) Inghilterra (Vincitrice Gruppo 4) Germania (Vincitrice Gruppo 5, campione in carica) Belgio (Vincitrice Gruppo 6) Serbia (Vincitrice Gruppo 7) Romania (Vincitrice Gruppo 8) Francia (Vincitrice Gruppo 9) Spareggi Grecia – ...