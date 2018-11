Sophia Floersch | ' Grazie a tutti | tornerò! E Dallara | che telaio'

F3 – Condizioni Sophia Floersch - dall’ospedale di Macao un nuovo bollettino medico : le parole dei dottori : I medici che hanno operato Sophia Floersch aggiornano tutti i tifosi sulle Condizioni della giovane pilota tedesca protagonista di un terribile incidente domenica scorsa al Gp di Macao di F3 Sophia Floersch mostra “segni vitali stabili ed è in grado di muovere liberamente gli arti senza alcun deficit neurologico“. Lo rendono noto i medici dell’ospedale di Macao che ieri hanno operato la pilota 17enne di Formula 3 ...

F3 – Incidente Sophia Floersch : gli ultimi aggiornamenti sono positivi - dall’ospedale di Macao arrivano buone notizie : arrivano buone notizie: Sophia Floersch muove gli arti dopo l’operazione di 11 ore per la frattura della settima vertebra cerebrale E’ durato circa 11 ore l’intervento a cui si è dovuta sottoporre Sophia Floersch, la 17enne pilota tedesca protagonista del terribile Incidente di domenica mattina al Gp di Macao di F3. Un volo terribile, dopo il quale la giovane pilota è apparsa subito cosciente, ma è stata immediatamente ...

