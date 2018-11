Sondaggi politici Lega al 33% | M5s al 26% | il vero spread è tra Salvini e Di

Sondaggi politici elettorali : M5S perde contatto dalla Lega - calo anche per il PD : La nuova settimana si è aperta con nuovi Sondaggi politici . A fornire le intenzioni di voto stavolta è SWG. L’istituto di ricerche evidenzia una crescita da parte della Lega , che rispetto all’ultima rilevazione ha allungato decisamente su tutti gli avversari. Attualmente, si attesta al 32,7%, con un incremento di un punto percentuale. Alle spalle del partito di Matteo Salvini, staziona il M5S con il 26,4%. Il movimento pentastellato è in calo ...

Sondaggi politici : Lega e M5S calano nei consensi - PD inchiodato al 18% : La maggioranza al governo resta forte e Movimento 5 Stelle e Lega insieme raccolgono il 57% dei consensi . Un totale che però è in calo rispetto agli scorsi mesi, quando era riuscito a superare anche il 60%. Tra i due, chi continua ad aver maggiore approvazione è il partito di Salvini, mentre soffre sempre di più quello di Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : Lega incrementa su M5S - c’è disinteresse su primarie PD : Index Research ha pubblicato in questa settimana nuovi Sondaggi politici . Stando ai dati illustrati, si registra un incremento per tutte le forze del centrodestra. Gli altri partiti, invece, sono praticamente tutti al ribasso. L’incremento maggiore riguarda la Lega (+0,2%), che sale al 33,1% e allunga sugli inseguitori. Rispetto al risultato delle scorse elezioni politiche, ottiene quasi il doppio. Le recenti intenzioni di voto dei cittadini, ...

Sondaggi politici - il 51% degli italiani crede che si dovrebbe rivedere la manovra economica : Il Sondaggi o realizzato da Demos-Demetra per il quotidiano Il Gazzettino ha indagato le posizioni degli italiani riguardo alle discussioni tra il governo Conte e la Commissione europea sulla legge di bilancio. È stato chiesto ai cittadini del Nord-Est d'Italia se ritenessero opportuno il pugno duro tenuto dal governo o se invece pensassero che fosse il caso di rivedere la manovra : secondo il 51%, non scontrarsi con l'Europa sarebbe ...

Sondaggi politici - chi vincerebbe le primarie del Pd : I primi Sondaggi sulle primarie del Partito Democratico mettono in risalto l'incertezza della contesa interna ai dem. Secondo una delle due rilevazioni, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sarebbe nettamente avanti rispetto a Marco Minniti. Un altro Sondaggi o, però, vede i due molto più vicini con una sfida equilibrata e il terzo posto per Maurizio Martina.Continua a leggere

Sondaggi POLITICI/ Lega per la prima volta sotto il 30% : scende anche M5s - Forza Italia +1 - 3% - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI, Lega per la prima volta sotto il 30%: guadagna Forza Italia dopo il cambio di strategia di Silvio Berlusconi. Pd ancora in calo.