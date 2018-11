Soccorso per satelliti | manutenzione in orbita per ridurre il problema dei detriti

Maltempo - alpinisti bloccati : concluse operazioni Soccorso : Si sono concluse intorno alle 15.30 le operazioni di recupero dei tre alpinisti veneti bloccati sulla Cima Strugova nelle Alpi Giulie Occidentali. L’ultima ora di discesa è stata la più lunga, a causa della stanchezza, sia per gli alpinisti – tre uomini della provincia di Treviso, di età compresa tra i 40 e i 50 anni – sia per i soccorritori, impegnati da ieri pomeriggio alle 17 nelle operazioni di recupero. Trenta i tecnici ...

Conclusa la due giorni di formazione per i 'tecnici di ricerca dispersi' del Soccorso Alpino : Si è concluso domenica un importante corso di formazione per i 'tecnici di ricerca dispersi'del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. Il corso si è tenuto a Santa Sofia, nella sede di Romagna ...

Allarme per il mancato rientro - Soccorso alpino ad Acceglio per una ricerca persona : I tecnici del Soccorso alpino della Valle Maira, in provincia di Cuneo, sono impegnati dall'alba di questa mattina , sabato 17 novembre, in un'operazione di ricerca per un mancato rientro dal Bivacco ...

Il malore e la disperata corsa al Pronto Soccorso. Muore donna di 31 anni : ASCOLI PICENO Non è servita la disperata corsa al Pronto soccorso per salvare la vita di Sonia Paci, una trentunenne di FOlignano che, ieri, è morta in seguito ad un malore. Ignote, al momento, le ...

Maltempo : per ricerche medico scomparso anche due squadra Soccorso alpino : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - Due squadre del Corpo Nazionale Soccorso alpino specializzate negli interventi in forra sono in azione da stamattina nelle Gole Molino Drago, nel Corleonese, per le ricerche di Giuseppe Liotta, il medico palermitano del quale non si hanno più notizie dalla sera del 3 no

Nuovi mezzi di Soccorso per la Protezione civile di Cuneo : L'Unità di Protezione civile della sezione Alpini di Cuneo si è dotata di due Nuovi automezzi. Si tratta di due Pick-Up full back doppia cabina della Fiat, che vanno a implementare da un lato la ...

Migranti. In carcere per aver Soccorso un barcone - parlano i pescatori tunisini : “Italia razzista - aiutare chi è in pericolo” : “Il nostro arresto, il carcere in Italia sono stati un brutto colpo. Adesso molti pescatori hanno paura a salvare i naufraghi, ma continueremo a farlo. Se vai per mare, se sei un essere umano, non puoi girare la testa dal’altra parte”. Zarzis, sud della Tunisia, città di mare. Patria di pescatori tenaci, noti per le loro associazioni, per le loro battaglie per fare vivere la pesca artigianale nei confronti di quella ...

Aereo precipitato in Indonesia - un sub muore durante le operazioni di Soccorso : Un sommozzatore di 48 anni ha perso la vita mentre stava ricercando in mare i resti dell'Aereo Lion Air , precipitato lunedì 29 novembre in Indonesia . A riferire la notizia ai media locali è stato il ...

Insultato operatore 118 durante Soccorso : ANSA, - PERUGIA, 1 NOV - Un infermiere del 118 di Perugia è stato Insultato e strattonato nel corso di un intervento, con un'ambulanza, per soccorrere i feriti di un incidente stradale avvenuto in ...

Decreto immigrazione : cresce la fronda M5s - ma per Salvini è pronto il Soccorso nero di FDI : Matteo Salvini non vuole correre rischi sul Decreto immigrazione e prepara la strategia per rintuzzare le annunciate defezioni in casa 5 Stelle. pronto un mini accordo con Fratelli d'Italia che, in cambio del via libera su alcune proposte, agevolerà il passaggio del provvedimento e potrebbe disinnescare alcuni emendamenti dei dissidenti grillini.--Elena Fattori, Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Matteo Mantero, per cominciare. Ma la lista dei ...

Tempesta : forte ringraziamento a tutti operatori Soccorso : Roma – “In queste ore di disagio ed enorme preoccupazione per quanto sta accadendo nella nostra citta’, vorrei esprimere un forte ringraziamento e la mia gratitudine per quanto stanno facendo agli operatori del soccorso, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile”. Cosi’ su facebook la consigliera capitolina del PD Giulia Tempesta. L'articolo Tempesta: forte ringraziamento a tutti operatori ...

Brescia - operatore gioca con il pc e non risponde alle chiamate del pronto Soccorso : la videodenuncia : Brescia, operatore gioca con il pc e non risponde alle chiamate del pronto soccorso: la videodenuncia La denuncia arriva da alcuni pazienti che lo hanno ripreso di nascosto mentre giocava a un videogioco sul pc al posto di rispondere alle telefonate di emergenza. E’ successo al pronto soccorso dell’ospedale Mellino Mellini di Chiari, in provincia di Brescia, dove un operatore socio sanitario passava il suo tempo a giocare al computer: nel video ...

Rifiuta le chiamate d'emergenza del pronto Soccorso per giocare al pc - operatore nei guai : Avrebbe dovuto gestire le emergenze del pronto soccorso dell'ospedale dove lavora, ma era comodamente seduto a giocare al pc, Rifiutando anche alcune chiamate. Per questo motivo, l'ospedale Mellino ...

Brescia - rifiuta le telefonate al pronto Soccorso per giocare con il videogame : "Un atteggiamento gravissimo - dice Mauro Borelli, direttore generale dell'Asst Franciacorta al Giornale di Brescia -. Io e il dirigente del pronto soccorso avvieremo subito un'indagine interna per ...