Smartphone Honor in offerta per il Black Friday su Amazon

Honor registra ben 9 nuovi marchi presso l’EUIPO : nuovi Smartphone in arrivo? : Honor ha registrato nove nuovi marchi presso l'EUIPO, ossia l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale: diversi nuovi smartphone in arrivo per il produttore cinese? L'articolo Honor registra ben 9 nuovi marchi presso l’EUIPO: nuovi smartphone in arrivo? proviene da TuttoAndroid.

Poco spazio su Smartphone Huawei e Honor? Cloud 50 GB ad 1 solo centesimo - ecco come : Alzi la mano chi (almeno una volta) ha ritenuto insufficiente lo spazio a disposizione sul proprio Huawei e Honor o che in ogni caso ha avuto la necessità di effettuare un backup dei propri dati per mettere in sicurezza foto, video e qualsiasi altro tipo di contenuto presente sul telefono. Il servizio Mobile Cloud messo a disposizione dal produttore, fino al prossimo 30 novembre, è in promozione ad un costo irripetibile e molto ...

È ancora possibile sbloccare il bootloader degli Smartphone Huawei e Honor - ma non gratis : Anche se Huawei non consente più lo sblocco del bootloader dei propri smartphone, esiste un modo per effettuarlo, anche se non è gratuito. L'articolo È ancora possibile sbloccare il bootloader degli smartphone Huawei e Honor, ma non gratis proviene da TuttoAndroid.

Sblocco bootloader per Huawei e Honor possibile ma a pagamento : Smartphone supportati e costi : Lo stop allo Sblocco bootloader per Huawei e Honor non è stato digerito da molti. Da questa estate, come prontamente riportato, i dispositivi dei due brand non possono più fare richiesta dei codici che sono la porta di accesso all'installazione di ROM e dunque di software di terze parti e non proprietario. Eppure, per gli incalliti appassionati di modding una soluzione c'è, anche se a pagamento. Gli esperti di XDA-Developers hanno appena ...

Graditissimo regalo per oltre 30 Smartphone Huawei ed Honor : gesture pronta - lista ufficiale : Ci sono informazioni davvero interessanti per milioni di utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor in giro per il mondo, in riferimento ad una notizia che, a conti fatti, conferma ufficialmente quanto vi ho riportato esattamente un mese fa su queste pagine a proposito delle gesture a schermo intero. Il produttore asiatico, infatti, ha annunciato ufficialmente la lista dei modelli che avranno la possibilità di fare questo step, anche se al ...

Nuovo Smartphone Honor in arrivo - sarà Honor 10 Lite? : Honor si appresta portare sul mercato un Nuovo smartphone, forse Honor 10 Lite, ed ha appena pubblicato un'immagine teaser per ricordarcelo. L'articolo Nuovo smartphone Honor in arrivo, sarà Honor 10 Lite? proviene da TuttoAndroid.

Recensione Honor Play : Videogiocare da Smartphone con la giusta potenza. : Nell'ultimo periodo il panorama degli Smartphone si è arricchito di una nuova generazione di terminali dedicati al gaming, sempre più spinto e con sempre più esigenze da parte dei videogamers. A competere con Xiaomi Pocophone F1, Asus ROG Phone e Nuovo Razer Phone, con un'occhio al prezzo, scende in campo anche Huawei con Honor Play. Scheda tecnica Dimensioni e peso: 157.91 x 74.27 x 7.84 mm per 176 g; DisPlay: 6.3 pollici 1080 x 2340 ...

Ben 10 nuovi Smartphone Huawei e Honor con beta EMUI 9 subito : un mese ancora per Mate 20 Lite : Ottime notizie per i possessori di ben 1o smartphone Huawei e Honor che stanno per ricevere immediatamente la beta dell'interfaccia EMUI 9. Dopo una prima fase di sperimentazione dell'interfaccia software che ha interessato smartphone più recenti del calibro del Huawei P20 e del Mate 10, ora tocca anche alla vecchia guardia vedere garantito il relativo supporto. Qual è la lista esatta degli smartphone Huawei ma anche Honor che potranno ...

Honor - in arrivo uno Smartphone con fotocamera a scomparsa : Questo ottobre tempestato dalle uscite di smartphone e gadget sembra non finire più. Dopo gli annunci relativi a Google Pixel 3 e Huawei Mate 20 e in attesa dell’evento di lancio di OnePlus 6T, c’è un altra data che gli appassionati di tecnologia faranno meglio a segnare in calendario: è quella del 31 ottobre, giorno in cui la cinese Honor svelerà al mondo lo smartphone Honor Magic 2 nonché il suo primo smartwatch, Honor ...

Recensione Honor View 10 Lite : lo Smartphone per i millennials e per chi ama lo schermo grande. Costa 269 euro : Honor View 10 Lite è lo smartphone Android che fa del design ricercato il suo punto di forza. Il brand cinese segue le mode del momento: display grande, rivestimento in vetro e attenzione al comparto fotografico. Infatti, lo smartphone offre un ampio schermo da 6,5 pollici (come iPhone XS Max) che renderà piacevole la fruizione di qualsiasi contenuto, come ad esempio una serie TV su Netflix – grazie anche alla batteria che gode di una ...