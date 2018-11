Sicurezza alimentare | è allarme in Italia | in un mese sequestrate 46 tonnellate di falso

meteoweb.eu

: @Beatrix_aka_BM @ddalbroi @mariorisaliti1 @robertina0505 @Mov5Stelle Riutilizzo e sfuso sono gia' utilizzati, ci so… - Maury_75 : @Beatrix_aka_BM @ddalbroi @mariorisaliti1 @robertina0505 @Mov5Stelle Riutilizzo e sfuso sono gia' utilizzati, ci so… - FCavalleri1965 : @NestSilvia @MartaEcca Mentre il Ministro dell'Interno promuove (nei fatti) l'insicurezza, moltiplicando le armi e… - LambertucciR : Buongiorno.SICUREZZA ALIMENTARE. È uno dei temi che sta più a cuore a tutti noi! Già ci sentiamo “ intossicati “ da… -

(Di martedì 20 novembre 2018) In tutta, in un solo, sono state controllate 105 aziende, di cui 46 sono risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. Le ispezioni hanno portato al sequestro di 46di olio extravergine di oliva privo dei requisiti di: 28per reati penali, in particolare per la vendita di oli dichiarati extravergine di oliva o bio quando in realtà non lo sono (in questo caso si è proceduto anche a denunciare i titolare di entrambe le aziende incriminate) e 18per la mancata tracciabilità, per oltre 350.000 euro. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, gli illeciti più gravi sono stati riscontrati per frode nell’esercizio del commercio, mancata tracciabilità e assenza di documentazione prevista per la commercializzazione. Questi importanti risultati sono stati ottenuti a seguito della “Campagna di ...