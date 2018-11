Sicilia | Toninelli | lo stato della viabilità è postbellico

Sicilia : Musumeci a Toninelli - rete viaria in drammatico stato di degrado : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - "Sono contento di avere incontrato il ministro Toninelli perché così il governo ha piena consapevolezza del pauroso e drammatico, irragionevole, stato di degrado nel quale si trova la rete viaria Siciliana, alla quale aggiungo anche la rete ferroviaria in Sicilia, che

Infrastrutture : Toninelli - commissario per viabilità locale Sicilia su 'modello Genova' : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Utilizzare il 'modello Genova' per la viabilità in Sicilia con la nomina di un commissario straordinario. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli incontrando la stampa dopo il vertice con il governatore Siciliano Nello Musumeci. E spiega:"Ser

Toninelli in Sicilia : "Non sono accettabili strade colabrodo" : Buonfornello (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Non sono accettabili strade colabrodo in Sicilia". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando dello stato delle strade nell'isola, al suo arrivo nel cantiere del viadotto Himera, sull'autostrada Palermo-Catania,

Sicilia : Toninelli - più Stato in gestione strade provinciali : Scillato (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Sono qui per parlare con gli esponenti locali, con il Presidente della Regione, per far sì che ci sia più Stato, più Anas, nella gestione soprattutto delle strade provinciali che sono dissestate". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro Danilo Toninelli, arri

Infrastrutture : Toninelli - sono in Sicilia per dare un'accelerata ai lavori bloccati : Scillato (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "La Sicilia è una delle regioni più importanti, quindi è fondamentale che la presenza dello Stato sia concreta". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro Danilo Toninelli, arrivando nel cantiere sotto il viadotto Himera, lungo l'autostrada Palermo-Catania, dove