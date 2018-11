Siamo più europeisti di quanto ci racconta il governo gialloverde

Rizzoli : «USiamo di più il Var - un controllo in più evita gli errori» : L’incontro in Lega a Milano Nicola Rizzoli e Marcello Nicchi, designatore arbitrale e presidente dell’Assoarbitri, sono intervenuti a Milano in un incontro incentrato sul Var. Nella sede della Lega Serie A a Milano, anche i vertici del campionato e alcuni allenatori. Presente anche Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli. Le parole più significative di Nicchi, riportate dal sito di Gianluca Di Marzio: «È stato un incontro positivo. ...

Maltempo Veneto : “I giorni più brutti sono alle spalle - Siamo pronti per l’inizio della stagione invernale” : ”Una bella notizia, un gradito gesto di incoraggiamento per un territorio martoriato, per una comunità che pur messa pesantemente alla prova dalla violenta ondata di Maltempo che ha colpito quest’area nelle scorse settimane, sta gradualmente, con decisione e con quella forza di volontà tutta montanara, riconquistando le condizioni di normalità, per farsi trovare pronta all’apertura dell’imminente stagione turistica ...

Real - Butragueño : 'Non Siamo più deboli senza Ronaldo' : TORINO - La cessione di Cristiano Ronaldo non ha indebolito il Real Madrid , nonostante i risultati poco brillanti di inizio stagione abbiano convinto il presidente Perez ad esonerare Lopetegui per ...

Gemitaiz : "Nella scrittura Siamo noi rapper a dettar legge in Italia. Le canzoni pop composte a più mani sono tutte uguali - tutte brutte" : Gemitaiz non si ferma mai e ora - pochi mesi dopo l'uscita dell'ultimo disco 'Davide' - è pronto a tornare con il mixtape 'QVC8', un nuovo capitolo della saga in rima ormai diventata cult sul web. Il ...

Spal - Semplici : 'Ecco perché Siamo i più cattivi d'Europa. Su Bonifazi - Schiattarella e Milinkovic...' : Oggi la Gazzetta dello Sport evidenziava che la Spal è una delle squadre più 'cattive' d'Europa per numero di cartellini. Lo consideri un segnale positivo o negativo? 'In passato non sempre abbiamo ...

Roma - Jesus : "Non posSiamo accontentarci del nono posto. Schick? Serve carattere più forte" : Domenica potrebbero giocare insieme, se Di Francesco decidesse di dare un turno di riposo a Manolas. Oppure Juan Jesus, invece che al centro con Fazio, potrebbe spostarsi a sinistra per far rifiatare ...

Salvini : Siamo paese più scortato in Europa - non guarderò cognomi scorte : Roma – “Non mi permettero’ di guardare nomi e cognomi delle scorte. Ho solo chiesto di ragionare sull’ipotesi di rivedere alcune di queste 600 tutele. siamo il paese europeo piu’ scortato, che spende piu’ soldi, investe piu’ uomini. Sono il primo, seppur evidentemente a rischio, a essere disponibile a dare un segnale di apertura. Ci sara’ sicuramente magari qualcuno che meritera’ piu’ ...

«Liking gap» : le persone ci apprezzano più di quanto penSiamo : Terminiamo una conversazione con un estraneo, un appuntamento con una persona che ci piace o un colloquio di lavoro e, puntualmente, pensiamo di non essere riusciti a dare un’impressione positiva di noi stessi. Capita a tutti, tanto che i ricercatori si sono cimentati in ben cinque studi per riuscire a spiegare quello che chiamano il liking gap, questa tendenza a sottovalutare l’idea che gli altri si fanno di noi (l’articolo è stato pubblicato ...

Più le pupille sono grandi - più Siamo attraenti : E la scienza suggerisce che se nello sguardo dell'altro intercettiamo due pozzi neri siamo più disposti a interagire, mentre vederci due spilli esercita un effetto opposto. E' la conclusione a cui ...

Udinese-Milan - Romagnoli : 'Siamo più compatti e decisi. Io uomo Champions? È ancora presto' : E per Alessio Romagnoli un'altra notte magica: "Io uomo Champions? È ancora presto " ha dichiarato il difensore rossonero a Sky Sport - Sono uno di quei calciatori che prova a dare il massimo. In ...

Rossi : “Il lato positivo? Siamo più competitivi” : Un GP della Malesia che lascia l’amaro in bocca in casa Yamaha, con Valentino Rossi che domina la gara ma scivola a quattro giri dal termine, ma comunque una grande prova di forza per la squadra, che dimostra di essere tornata finalmente in prima linea, anche se troppo tardi. I primi progressi si sono intravisti […] L'articolo Rossi: “Il lato positivo? Siamo più competitivi” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Il Ramonda ospita la big Trento 'Senza pressione oSiamo di più' : Si torna in campo oggi. Ma il Ramonda Ipag Montecchio, dopo aver ritrovato il proprio allenatore Beltrami, ora ha bisogno di ritrovare se stesso. La formazione castellana è infatti reduce da partite ...

Dimaro - il paese che non c’è più : sommerso da fango e sassi. SSC Napoli : “Vi Siamo vicini” : Sono oltre venti le case interessate dalla frana, circa duecento gli sfollati. A questi si aggiunge il campeggio di Dimaro che è stato totalmente distrutto. E c'è una vittima: Michela Ramponi, mamma di due figli, rimasta intrappolata nella sua abitazione. “Tutto il Napoli è vicino agli amici di Dimaro e della valle" il tweet della società partenopea che ogni anno è ospitata in Val di Sole per il precampionato.Continua a leggere

Romano Prodi : 'Per andare avanti abbiamo bisogno di più Europa - altrimenti Siamo finiti' : Il Professor Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, è intervenuto a "Quarta Repubblica" (programma in onda sui canali Mediaset), esprimendo le sue impressioni e valutazioni sui problemi interni dell'Unione Europea e sul futuro dell'Italia, a partire dalle prossime elezioni europee. Intervistato da Claudio Rinaldi, Prodi ha affermato: "Io ho fatto tante critiche in questi anni all'Europa. Ai miei tempi l'Unione Europea era una ...