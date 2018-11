Sì al decreto sicurezza o salta tutto | l' altolà di Salvini

Matteo Salvini : 'decreto sicurezza entro il 3 dicembre o salta il governo' : 'O passa entro il 3 dicembre o salta tutto '. L'aut aut di Matteo Salvini non lascia scampo al Movimento 5 stelle : 'Il decreto sicurezza s erve al Paese e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia ...

decreto sicurezza - Salvini : “O passa entro il 3 dicembre o salta tutto”. Brescia (M5s) : “Spero che il testo cambi” : “Il Decreto Sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della presentazione di un’iniziativa per la donazione di sangue nel piazzale del Viminale. Il riferimento è al gruppetto di deputati del Movimento Cinque Stelle che ha chiesto modifiche al testo arrivato dal Senato (con conseguenti ...

M5S - fronda contro la gestione Di Maio del decreto sicurezza : La marea del dissenso monta contro Luigi Di Maio. Il sale della democrazia interna brucia sulle ferite del capo politico ammaccato dai sondaggi e produce parole che sembravano archiviate nel baule della storia parlamentare di questo Paese: «Raccolta firme», «documento di dissenso». ...

Il M5s usa il decreto sicurezza per regolare i conti interni : Al Senato, dopo giorni di polemiche, i dissidenti sono stati cinque. Pochi per pensare di mettere in crisi il governo, ma comunque sufficienti per aprire una discussione interna al Movimento 5 stelle. Perché il decreto Sicurezza, tanto caro a Matteo Salvini, a una parte dei grillini proprio non piac

Un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha scritto una lettera per chiedere di cambiare il decreto sicurezza : Secondo le agenzie di stampa Adnkronos e AGI, 19 deputati del Movimento 5 Stelle avrebbero scritto una lettera al capogruppo del Movimento alla Camera, Francesco D’Uva, per chiedere delle modifiche al decreto sicurezza, il decreto legge voluto dal ministro dell’Interno

Nuova fronda M5S : alla Camera in 19 contro il decreto sicurezza : I deputati pentastellati chiedono l’apertura di «un tavolo di discussione»...

I dubbi dei cinquestelle sul decreto sicurezza e il futuro del governo : Il presidente della commissione affari costituzionali della camera, il cinquestelle Giuseppe Brescia, in un’intervista con Internazionale critica il decreto sicurezza e immigrazione, ma assicura che in ogni caso lo sosterrà. Leggi

"Il decreto sicurezza va cambiato" - 19 deputati 5 Stelle scrivono a D'Uva : Dopo il trambusto al Senato il decreto sicurezza e immigrazione voluto da Matteo Salvini rischia di spaccare il Movimento 5 Stelle anche alla Camera. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, una ventina di deputati M5S ha inviato una mail al capogruppo pentastellato Francesco D'Uva per rivendicare la possibilità di apportare modifiche al testo del provvedimento passato in Senato lo scorso 7 novembre.La lettera, racconta una ...