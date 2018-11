Shopping online | i migliori siti per fare acquisti

Regali di Natale : a rischio lo Shopping online : Stiamo entrando in quel periodo dell’anno in cui la maggior parte delle persone inizia a pensare ai Regali di Natale. Complice il Black Friday alle porte, nei prossimi giorni potrete trovare online tantissime offerte vantaggiose, leggi di più...

Firefox inventa il listino prezzi che si aggiorna da solo per lo Shopping online : Mozilla Firefox Firefox presenta nel suo aggiornamento due funzioni che faciliteranno la navigazione per gli utenti affezionati al browser della volpe dalla coda infuocata. Price Wise ed Email sono le ultime funzionalità sperimentali progettate per permettere all’utente di fare acquisti online in maniera sicura, trasparente e con più possibilità di scelta. Attualmente disponibile per i test nel mercato statunitense, la funzionalità Price ...

Tutte pazze per lo Shopping online : ecco cosa e dove comprano gli italiani : Sicuramente un modo di fare shopping diverso quello online, ma che ormai ha davvero dilagato negli ultimi cinque anni. Si fa prima a cercare su Internet e magari avere la possibilità di trovare lo stesso prodotto a più prezzi. Il mondo fashion ha sicuramente poi vinto con tutti i siti di e-commerce che permettono di provare a casa scarpe e vestiti, rimandando gratuitamente indietro quello che non va o che non ci piace. Insomma, acquistare ora è ...

Sears finisce in bancarotta vittima dello Shopping online : Su Sears sventola bandiera bianca. Piegata dal peso di debiti per 10 miliardi di dollari, messa alle strette dai creditori e con sempre meno clienti, il gigante delle vendite al dettaglio Usa s'...

