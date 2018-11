Serie A Udinese | defaticante per Mandragora e Pezzella

Udinese - Roma 24 novembre - 13a giornata Serie A : pronostici a favore dei giallorossi : Sabato 24 novembre 2018 alle 15:00 scenderanno in campo Udinese e Roma per la prima partita della 13ª giornata del campionato di serie A. I pronostici danno come favorito il segno due, considerando lo stato di forma e la qualità tecnica delle due compagini: i giallorossi sono in 6ª posizione a 19 punti, mentre l’Udinese è in zona retrocessione a quota 9. Numeri e precedenti tra Udinese e Roma L’Udinese è in 17ª posizione in classifica con 9 ...

Serie A Udinese - è ufficiale l'esonero di Velazquez. Panchina a Nicola : UDINE - Finisce a Udine l'era Velazquez : l'allenatore spagnolo, scelto quest'estate per il nuovo corso dei friulani, paga i pochi punti raccolti in 12 partite: solo 9, ultima vittoria contro il ...

Serie A - l'Udinese esonera Velazquez : 20.09 Salta la quinta panchina in Serie A: lo spagnolo Julio Velazquez non è più il tecnico dell'Udinese. Lo ha comunicato il club friulano,che ha deciso per l'esonero dopo i pessimi risultati della squadra, attualmente quart'ultima con 9 punti in 12 giornate. Già pronto il suo sostituto,ossia Davide Nicola, autore due stagioni fa di un incredibile salvezza alla guida del Crotone. Il 45enne allenatore piemontese ha siglato un contratto con ...

Chievo - Udinese e Genoa : “valzer” delle panchine in Serie A : Chievo, Udinese e Genoa stanno ravvivando questo inizio di settimana con le querelle legate agli allenatori: da Ventura a Juric, sino a Velazquez, situazioni caldissime Chievo, Udinese e Genoa sono alle prese con situazioni molto calde relativamente alle rispettive panchine. Gli allenatori delle tre squadre di Serie A in questione, potrebbero cambiare nelle prossime ore, anche se le varie situazioni sono ben differenti l’una ...

Le panchine calde in Serie A : Udinese - Genoa e Chievo meditano il cambio : La sosta per le nazionali darà tempo a tutte le squadre di Serie A di rifiatare e di ritrovare la quadra. Ci sono diverse panchine calde, infatti, che rischiano di saltare. L'allenatore che rischia di ...

Serie A e Serie B - panchine traballanti : le ultime su Genoa - Udinese - Chievo e Hellas tra ribaltoni - sondaggi e dimissioni : La 12^ giornata del campionato di Serie A ha portato importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. Nell’anticipo del sabato altro ko per il Genoa contro il Napoli, la prestazione del club rossoblu è stato comunque positiva contro un avversario nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Incredibile è stato l’esonero di Ballardini con la squadra che giocava anche bene ed aveva anche raccolto i ...

Serie A Udinese - Velazquez : «Abbiamo dominato dall'inizio alla fine» : EMPOLI - Situazione difficile per l' Udinese , dopo la sconfitta, 2-1, con l' Empoli . Queste le parole del tecnico friulano, Julio Velazquez : " Dopo una partita come quella di oggi il mio pensiero ...

Serie A - Empoli-Udinese 2-1 : Iachini - esordio vincente : esordio vincente per Beppe Iachini sulla panchina dell'Empoli: Zajc e Caputo regalano ai toscani la seconda vittoria stagionale, a quasi due mesi di distanza dalla prima. Dopo aver a lungo sofferto, l'...

Serie A Udinese - Pezzella torna ad allenarsi in gruppo : UDINE - Al Bruseschi l' Udinese prosegue la marcia di avvicinamento alla gara di domenica prossima contro l' Empoli . Velazquez ha potuto contare sul ritorno con i compgni di Giuseppe Pezzella , che ...