Sergio Scarpellini | morto l’immobiliarista romano Aveva 81 anni

Corruzione - arrestato il sindaco di Ponzano : “Tangenti da Sergio Scarpellini” : È accusato di avere ricevuto tangenti da Sergio Scarpellini, l’immobiliarista che un tempo affittava immobili alla Camera e al Senato. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato il sindaco di Ponzano Romano, comune a nord della Capitale: è accusato di Corruzione. Ci sono anche due indagati, all’epoca dei fatti pubblici ufficiali. Per gli inquirenti avrebbero tutti ricevuto benefici da Scarpellini, arrestato dai carabinieri per ...