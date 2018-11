Sempre più Amazon Black Friday | affarone Samsung Galaxy S9 | Huawei P20 Pro e Honor 9 Lite

Nel futuro di Enel Sempre più rinnovabili - rivisti al rialzo target redditività : Quanto alla politica dei dividendi, si conferma un pay-out del 70% dell'utile netto ordinario di gruppo, con l'estensione, per la prima volta, di un dividendo minimo per azione per l'intero periodo, ...

Kate Middleton : ecco perché ora ricicla Sempre più spesso gli abiti : Voci su un presunto malessere a parte, quello che è sotto gli occhi di tutti è che da quando è tornata in pubblico, Kate Middelton ricicli in continuazione gli abiti. Lo ha sempre fatto e questa caratteristica le fa onore perché riduce gli sprechi, ma ultimamente la duchessina sfoggia solo outfit già visti e questo dettaglio, per una come lei che è considerata un’icona fashion, non è passato inosservato. Molti hanno intravisto l’ennesimo segno ...

Banche - perché i conti correnti costano Sempre di più : Secondo una indagine di Bankitalia, nel 2017 le spese per gestire un conto in banca sono aumentate di 1,8 euro, attestandosi...

Figliomeni : Roma Sempre più città del terzo mondo - mai così in basso : Roma – “Da tempo denunciamo il degrado che attanaglia Roma e senza essere profeti in patria, l’indagine sulla qualita’ della vita realizzata da ItaliaOggi in collaborazione con l’Universita’ La Sapienza, mette a nudo le numerose difficolta’ della citta’ tra rifiuti, trasporti pubblici, criminalita’ e disagio sociale. Una fotografia impietosa che fa precipitare Roma all’85esimo posto ...

Mediterraneo - Sempre più inquinamento e yacht - pochi cetacei e zero tartarughe : Un'operazione che setaccia il Mediterraneo, dalle Galapagos alla Liguria, dalla Corsica alla Provenza, per il censimento dei cetacei , i mammiferi acquatici così importanti per la salvaguardia delle ...

Il governo : "Non ci preoccupa il verdetto Ue sulla manovra". Ma la procedura d'infrazione è Sempre più vicina : ROMA - Il verdetto dell'Unione europea sulla manovra 'non mi preoccupa'. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo a Pomigliano d'Arco, Napoli, sulla possibilità che mercoledì possa ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo Sempre più favorito - a 2 - 75. Su Sisal Matchpoint si gioca anche il Podio in ordine : Sono Lory Del Santo e Ivan Cattaneo i nominati di questa settimana della casa del Grande Fratello Vip. Secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, ad abbandonare il gioco sarà Ivan Cattaneo, penultimo nella classifica del Vincente, a quota 25,00. Può invece stare tranquilla la Del Santo che, anzi, è una delle papabili vincitrici offerta a 4,00. Davanti a tutti resta però Walter Nudo, il Grande favorito di questa edizione a 2,75, in discesa ...

Manovra - il trucco del governo : la flat tax Sempre più "mini" : A volte bastano due parole mancanti, un particolare, per infrangere un 'sogno'. Quello di milioni di elettori ammaliati dall'idea di ritrovarsi un giorno con una tassazione 'piatta', semplice, facile ...

Atletico Madrid - Juanfran : ' Messi o CR7? Leo ha avuto Sempre quel qualcosa in più.. ' : Abbiamo avuto De Gea e Courtois, ma il migliore del mondo è Oblak, è sempre presente nei momenti importanti. ' Tra gli altri temi, Juanfran si è soffermato anche su Messi e Cristiano Ronaldo, ...

Moto3 - Oncu vince a Valencia a 15 anni il più giovane di Sempre : Nessuno mai come lui, nella storia di questo sport. Ed è anche la prima volta che sul podio sventola la mezzaluna della bandiera della Turchia. Una storia che pare una favola: dopo aver trionfato ...

Star Citizen Sempre più da record : superati i 200 milioni di dollari raccolti con il crowdfunding : Con una campagna di crowdfunding che continua dal 2012, Star Citizen ha recentemente raggiunto il traguardo dei 200 milioni di dollari raccolti, per un totale di 2,1 milioni di sostenitori, riporta Dualshockers.Star Citizen è noto come uno dei più grossi (e promettenti) progetti di crowdfunding di tutti i tempi, e ora è stata siglata una nuova pietra miliare. 200 milioni di dollari provenienti tutti dalle tasche di gente che crede nel progetto, ...

Francesco Molinari firma il più grande risultato individuale di Sempre dello sport italiano : Nel 2010, aveva conquistato il WGC-HSBC Championships a Shanghai, superando di un colpo Lee Westwood, con -19 finale, col premio del numero 14 del mondo, anche grazie agli undici 'top ten', inclusi ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : Can Oncu scrive la storia! Il più giovane di Sempre a vincere una gara nel Motomondiale! : 14° e pioggia leggera. Questo è stato lo scenario del Gran Premio di Valencia 2018 della Moto3. L’ultima gara della stagione nella classe leggera ha regalato lo scenario ideale per il successo più incredibile di sempre: il 15enne turco Can Oncu (Red Bull KTM Ajo) è il più giovane pilota di sempre a vincere una gara nel Motomondiale, per giunta al debutto assoluto, con i suoi 15 anni, 3 mesi e 23 giorni. Una storia ai limiti ...

Francesco Molinari firma il più grande risultato individuale di Sempre dello sport italiano : Straordinaria e trionfale. Di più. Irreale e indimenticabile. Di più ancora. Finendo l’anno al primo posto nella classifica dell’European Tour, anche come premi ufficiali - inutile dirlo: primo di sempre per un azzurro - la stagione golfistica di Francesco Molinari diventa leggendaria. Supera addirittura non solo la storia nazionale della sua disciplina ma sconfina alla grande in quella dello sport ...