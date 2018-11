Sei nero? In Mugello niente casa in affitto

Claudio Amendola ispettore in 'Nero a metà' - Sei puntate da lunedì 19 novembre : ' Il mio personaggio è Carlo Guerrieri è un po' cinico a causa del suo passato, però con dei lati pieni di tenerezza. Abbiamo cercato di raccontare quell'indifferenza presente in ognuno di noi. La ...

Il giorno nero del M5S : Sei deferiti ai probiviri. Ecco cosa rischiano : Inventando una laurea in economia aziendale in un ateneo milanese, senza mai citarlo, è riuscito a sedersi dal 2014 nella Commissione per i problemi economici e monetari e in quella per il controllo ...

"Lavori in nero? Certo - Sei nero : volevi lavorare in bianco?" L'assessore alla sicurezza di Verona Daniele Polato prende in giro un ubriaco : Piazza Brà, Verona. L'assessore alla sicurezza Daniele Polato, ex Forza Italia, ora nell'area di centrodestra, si fa riprendere mentre parla con un signore seduto su una panchina. L'uomo, sulla 50ina, è ubriaco, è evidentemente in difficoltà, e non riesce a formulare bene i suoi pensieri. Polato e la persona che riprende la scena con uno smartphone sembra conoscerlo e si prende gioco di lui. Una goliardata, si ...

Che bella la sfida in Georgia (se non Sei un elettore nero) : New York. Le sfide che appassionano di più gli americani a queste elezioni di metà mandato, che finiscono martedì 6 novembre, sono tre: quella per senatore del Texas, quella per governatore della Florida e quella per governatore della Georgia. In Texas sono in vantaggio i repubblicani, in Florida so

"Sei nero - vai in fondo al bus" - allarme razzismo. Ma gli altri passeggeri smentiscono : "Non è andata così" : ... condotta tra il 1981 e il 2008 da un gruppo di studiosi olandesi su 87 paesi del mondo con interviste a più di 256mila persone, l'Italia è uno dei Paesi meno razzisti del mondo , in compagnia di ...

“Vai via - Sei nero” - storie di ordinario razzismo su un bus di Trento : (Foto: Flixbus) Alcuni, nei giorni scorsi – penso a trasmissioni piuttosto intestine come La Zanzara su Radio24 – spiegavano che no, in fondo la quarantenne che ha cacciato un ragazzo senegalese in fondo a un autobus Flixbus in partenza da Trento per Roma non si è macchiata di un gesto di razzismo. “Solo una vecchia rincoglionita” spiegava il conduttore Giuseppe Cruciani. La “vecchia rincoglionita”, stando alla testimonianza della diciannovenne ...

«Sei nero - vai a sederti in fondo». Razzismo sul bus a Trento : Episodi di Razzismo nel giro di pochi giorni nel Nord Italia, in Lombardia e in Trentino. E tutti e due nei confronti di giovani senegalesi che sarebbero stati picchiati e insultati per via del...

Su Flixbus Trento-Roma : 'Sei nero - non sederti vicino a me' ed interviene la polizia : «Qui no! Cambia posto, vai in fondo. Sei nero, [VIDEO] sei di un’altra religione». Così, martedì sera, una passeggera di un Flixbus in partenza da Trento e diretto a Roma ha vietato a Mamadou, un venticinquenne senegalese, di sedersi accanto a lei. Il giovane era diretto nella Capitale per trascorrere qualche giorno con un amico, ma il viaggio - per lui - è iniziato veramente male. La donna è arrivata perfino a chiamare la polizia. Una giovane, ...

Su Flixbus Trento-Roma : 'Sei nero - non sederti vicino a me' ed interviene la polizia : «Qui no! Cambia posto, vai in fondo. Sei nero, sei di un’altra religione». Così, martedì sera, una passeggera di un Flixbus in partenza da Trento e diretto a Roma ha vietato a Mamadou, un venticinquenne senegalese, di sedersi accanto a lei. Il giovane era diretto nella Capitale per trascorrere qualche giorno con un amico, ma il viaggio - per lui - è iniziato veramente male. La donna è arrivata perfino a chiamare la polizia. Una giovane, ...

"Sei nero - vai in fondo al bus" - la denuncia choc : Gli avrebbe intimato di non sedersi accanto a lei e di andare in fondo al pullman, perché di colore e di un'altra religione . E' quanto sarebbe avvenuto a Trento, a bordo di un pullman Flixbus diretto ...

Trento - razzismo su pullman Flixbus. Passeggera allontana un giovane : “Sei nero - va in fondo” : Un presunto episodio di razzismo è avvenuto su un pullman Flixbus diretto da Trento a Roma. Una ragazza ha raccontato che una Passeggera, una donna italiana di circa 40 anni, ha preteso che un giovane africano si spostasse in fondo al mezzo. “Sei di colore, di un’altra religione”, gli avrebbe detto. Intervenuta la polizia.Continua a leggere

"Sei nero - cambia posto" - razzismo su bus : ANSA, - TRENTO, 18 OTT - Un presunto episodio di razzismo è avvenuto a Trento su un pullman Flixbus diretto a Roma. Una donna - secondo il racconto di una testimone - ha preteso che un giovane ...

'Sei nero - così diventi bianco' : bimbo aggredito con lo spray a Bari - : Secondo la testimonianza raccolta da Repubblica , alcuni ragazzini avrebbero spruzzato schiuma bianca addosso a un bambino di 8 anni, figlio di un'italiana e di un ivoriano. Il ragazzino aveva cercato ...

"Sei nero - ti facciamo diventare bianco" : bambino aggredito con la schiuma spray : L'aggressione in un centro del barese, dove un gruppo di ragazzini si è scagliato contro un bimbo di colore. La notizia...