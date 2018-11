Se il battesimo è comico | prete fa cadere neonato dentro la fonte battesimale

ilgiornale

: @RenatoZipoli @Kyofu69 @Corriere tra l’altro sono talmente lobotomizzati da non sapere che Alesina e Giavazzi sono… - stetho83 : @RenatoZipoli @Kyofu69 @Corriere tra l’altro sono talmente lobotomizzati da non sapere che Alesina e Giavazzi sono… - hiddentrack04 : Sono ad un battesimo. La messa è un ottimo film comico. -

(Di martedì 20 novembre 2018) Un(tragi)quello avvenuto nella città di O"Fallon, nello stato americano del Missouri.Cosa è successo? Presto detto: ilche stava celebrando primo sacramento si è fatto consegnare ildalla madrina e ha iniziato a immergerlo nella, come da rito. Poi, mentre il piccolo si dimenava, ha iniziato a bagnargli la testa con l'acqua santa, ma a un certo punto l'uomo di chiesa ha perso la presa e il bimbo è caduto in avanti, sbattendo il viso contro lastessa. E, ovviamente, è scoppiato in lacrime.A prendersene cura immediatamente è stata la madrina, che ha sollevato il, consegnandolo alla preoccupata madre al suo fianco, che ha provveduto ad asciugarlo e a calmarne il pianto a dirotto, insieme al papà.Il tutto sotto lo sguardo più che mortificato dell'incauto e impacciato, la cui reazione è il volto dell"imbarazzo, ...