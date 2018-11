Scuola | sindacati | aumento stipendi di 14 euro è risibile

Scuola - 14 euro in più in busta paga : sindacati protestano - il ministro Bussetti annuncia tavolo : Il ministro dell'Istruzione annuncia che incontrerà le parti sociali ma intanto sottolinea: "Abbiamo evitato il taglio dello stipendio previsto a gennaio con il precedente governo per oltre 800mila insegnanti"

Scuola - previsti aumenti di 14 euro per i professori. I sindacati : "Scandaloso" : ''La Scuola deve ripensare la propria identità - dice il ministro all'istruzione Marco Bussetti parlando a un convegno a Matera -. L'istituzione scolastica deve essere uno dei centri propulsivi della società italiana e dei suoi valori democratici e di libertà. Per questo dobbiamo riflettere su una didattica adatta all'utilizzo in classe della tecnologia, una Scuola smart è una risorsa per il Paese'. Ci siamo impegnati - ha aggiunto - a dotare le ...

Contratto Scuola - news 18/11 : sindacati scettici - finanziamenti insufficienti : Contratto scuola sempre più in alto mare – L’incontro interlocutorio tra il Ministro Giulia Bongiono della PA e i sindacati ha deluso le aspettative di questi ultimi. Secondo le loro opinioni gli stanziamenti per il rinnovo contrattuale a partire dal 2019 sono assolutamente insufficienti. Nella LdB gli stanziamenti per il rinnovo del Contratto scuola sono insufficienti: gli aumenti previsti in busta paga saranno esigui I sindacati hanno ...

Scuola - sindacati di nuovo in pressing sulla Manovra : Ore decisive per la Manovra, attualmente al vaglio della commissione Bilancio della Camera , che dovrà approvarle gli emendamenti entro giovedì 15 novembre 2015, prima dello sbarco in Aula a ...

Scuola - no dei sindacati a abolizione valore legale titolo di studio : L'abolizione del valore legale del titolo di studio metterebbe in crisi l'unità del sistema d'istruzione nazionale. Sarebbe invece più giusto introdurre un Esame di Stato rigoroso. Così Anief dopo che ...

Scuola - autonomia differenziata? I sindacati dicono "no" : All'interno del Documento di Economi e Finanza , preludio della manovra economica 2019, è presente la volontà di introdurre la cosiddetta "autonomia differenziata" , sulla falsa riga di ciò che stanno ...

Mobilità Scuola 2019/2020 : il MIUR convoca i sindacati per la trattativa : Il MIUR ha convocato martedì 23 ottobre 2018 i sindacati, allo scopo di avviare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo nazionale sulla Mobilità del personale della scuola (docenti, educatori e ATA) per l’anno scolastico 2019/2020. A riferirlo è la FLC CGIL. Come previsto dall’articolo 7 comma 3 del nuovo CCNL, dovrà regolare nel prossimo triennio tutte le procedure della Mobilità. È un appuntamento importante: tutta la materia ...

Pensioni Scuola ultime notizie : esito dell’incontro di oggi Miur-INPS-sindacati : Come relazionato da una nota pubblicata sul sito di Flc-Cgil, si è svolto quest’oggi, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, un incontro tra le rappresentanze del Miur, dell’INPS e le Organizzazioni sindacali. Il confronto si è reso inevitabile in seguito alle problematiche riguardanti il diritto alla pensione per il personale scolastico. Pensioni scuola, incontro Miur-Inps e sindacati: ...

Def - sindacati sul piede di guerra : per la Scuola previsti tagli per 150 milioni : Dopo la pubblicazione in queste ore della nota di aggiornamento del Def, la maggior parte delle sigle sindacali che tutela i lavoratori della scuola sono letteralmente sul piede di guerra con il governo attualmente in carica. Il Def contiene un taglio per la scuola pari a 150 milioni e non prevede fondi per il rinnovo contrattuale A proposito di scuola, in quel documento, ritenuto a torto o a ragione dalle Organizzazioni Sindacali solo un ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Come riportato dal sito ufficiale della Flc-Cgil Scuola, si è tenuto ieri, come del resto preannunciato, l’incontro tra i tecnici del Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali. Durante l’incontro si è discusso del concorso straordinario Scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità. concorso straordinario Scuola infanzia e primaria: l’incontro Miur-sindacati I tecnici di ...

Scuola - concorso straordinario infanzia e primaria ultime notizie : incontro Miur-sindacati per bozza DM : Le rappresentanze sindacali sono state convocate per domani, giovedì 20 settembre, per un incontro con i tecnici del Ministero dell’Istruzione: si discuterà anche e soprattutto del Decreto Ministeriale riguardante il concorso straordinario infanzia e primaria, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità. Decreto Ministeriale su concorso straordinario infanzia e primaria entro il 10 ottobre L’obiettivo del Miur sarebbe quello di ...