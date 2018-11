Sciame sismico a Catania | 20 scosse in 4 ore | la più forte di magnitudo 3 5

Sciame sismico sull’Etna : scosse di terremoto tra Bronte - Adrano - Biancavilla e Ragalna [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Terremoto Calabria - lo Sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 2ª parte : Dopo i tremendi eventi del 1738, bisogna attendere il 1791 per il verificarsi di un altro sisma in Calabria. Stavolta viene interessato il catanzarese, con epicentro nei pressi di Vazzano. Crollano molti edifici già lesionati nel 1738. Più grave quanto accade nel crotonese l’8 marzo 1832. Il Terremoto, di Magnitudo 6.5, colpisce di notte e distrugge Cutro, prossimo all’epicentro. Policastro, Papanice, Marcedusa, Crotone e Catanzaro i ...

Terremoto Reggio Calabria - l’esperto ai microfoni di MeteoWeb sullo Sciame sismico di Palmi : “tutto nella normalità - ecco perché” : Lo sciame sismico che sta interessando la zona di Palmi ha messo in allarme la popolazione. Ne parliamo con Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca dell’INGV, esperto di sismotettonica e grande conoscitore della geodinamica che caratterizza il territorio calabrese. – Dottor Valensise, lo sciame sismico di Palmi è una novità? “Assolutamente no. L’intera Calabria è tra le regioni più sismiche d’Italia e la ...

Terremoto Calabria - lo Sciame sismico di Palmi e la storia sismica della Regione – 1ª parte : Quanto sta accadendo a Palmi risolleva il problema della sismicità in Calabria, notoriamente tra le regioni più sismiche d’Italia. Questo è dimostrato anche dalla tabella cronologica di MeteoWeb relativa a tutti i terremoti con Magnitudo superiore a 5.5. In duemila anni di storia la Calabria è stata interessata da una ventina di terremoti distruttivi che hanno coinvolto praticamente tutto il suo territorio. Eventi caratterizzati dai più ...

Terremoti Siena - Sciame sismico a Castiglione d’Orcia : controlli negli edifici - attivato il piano di protezione civile : A seguito delle scosse di terremoto verificatesi questa mattina in provincia di Siena, con epicentro a Castiglione d’Orcia, sono stati effettuati sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici: scuole, uffici comunali, la casa di riposo, gli ambulatori e le chiese sono stati valutati dai tecnici, che non hanno riscontrato danni. “Ho ritenuto doveroso attivare la procedura prevista dal piano di protezione civile e quindi per prima cosa ...

Terremoti Siena : paura per Sciame sismico a Castiglione d’Orcia - oggi scuole chiuse [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Terremoti - Borrelli : lo Sciame sismico in Molise “sembra andare verso il termine” : “Lo sciame sismico sembra andare verso il termine. Noi monitoriamo costantemente“: lo ha dichiarato oggi il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli in riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il Basso Molise lo scorso agosto. “L’apice e’ stato quello che si è verificato a Ferragosto“, ha precisato Borrelli, a San Giuliano di Puglia per la commemorazione del crollo della scuola Jovine, ...

TERREMOTO VESUVIO - 41 SCOSSE IN POCHE ORE/ Ultime notizie - cautela Ingv su Sciame sismico : “vulcano è attivo” : VESUVIO, 41 SCOSSE di TERREMOTO in POCHE ore. Ingv segnala sciame sismico: “cautela, non allarmismo”. Le Ultime notizie: non sono state avvertite dalla popolazione(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Vesuvio - Sciame sismico con 41 scosse in poche ore intorno al cratere del vulcano. Gli esperti : “Cautela ma non allarmismo” : Uno sciame sismico con 41 scosse tra il pomeriggio e la tarda serata di venerdì hanno riacceso l’attenzione sul Vesuvio. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio vesuviano, le scosse hanno avuto tutte un’intensità compresa tra -0,6 e 1.1 gradi della scala Ritcher e sono state “concentrate nell’area craterica del vulcano e quindi non percepite dalla popolazione” spiega il direttore dell’Osservatorio Francesca Bianco. ...

Terremoto Vesuvio - Sciame sismico in corso : 41 scosse da ieri : Uno sciame sismico composto da complessive 41 scosse di magnitudo bassa, tra il pomeriggio e la tarda serata di ieri, secondo quanto rilevato dalle strumentazioni in dotazioni all’Osservatorio vesuviano, tra -0,6 e 1.1 della scala Ritcher: ”Concentrate nell’area craterica del vulcano e quindi non percepite dalla popolazione” spiega il direttore dell’osservatorio Francesca Bianco. Eppure tali da mettere in agitazione ...

Terremoto - Napoli : ieri era in atto uno 'Sciame sismico che ha coinvolto la città' : ieri un Terremoto ha interessato Pozzuoli, un comune in provincia di Napoli. Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose o persone. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV e l'Osservatorio Vesuviano OV, hanno rilevato il fenomeno e conseguentemente fornito delucidazioni sull’accaduto. La popolazione ha percepito il Terremoto, benché la magnitudo fosse molto bassa. Il Sindaco ha sottolineato che non è necessario ...

Terremoto Pozzuoli - Sciame sismico in atto : “Il bradisismo spaventa i cittadini - potrebbe ripetersi la situazione del 1983-85” : “Pozzuoli: il bradisismo lento continua a causare sismicita’ di bassa magnitudo e a spaventare i cittadini. Ancora questa mattina una scossa alle 9.43 ha terrorizzato gli abitanti dagli Astroni alla Solfatara. L’evento sismico ha avuto magnitudo 2 e si e’ verificato a una profondita’ di 1,7 km come registrato dall’Osservatorio Vesuviano“: lo ha spiegato il geologo Franco Ortolani, senatore della ...