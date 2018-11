Sci | infortunio in allenamento per Elena Fanchini | frattura del perone prossimale

Sci alpino - infortunio a Copper Mountain per Elena Fanchini : l’azzurra costretta al rientro in Italia : Una caduta a Copper ferma il rientro di Elena Fanchini, immediato il rientro in Italia dell’atleta azzurra Una caduta sfortunata ferma momentaneamente il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo aver sconfitto la malattia che l’aveva colpita all’inizio del 2018. Elena era tornata ad allenarsi dall’inizio di novembre sui ghiacciai europei e, da qualche giorno, era partita per Copper Mountain ...

Sci alpino - la sfortuna si accanisce contro Elena Fanchini : infortunio in allenamento per l’azzurra : La sfortuna si è accanita contro Elena Fanchini che era recentemente tornata in azione dopo aver sconfitto la brutta malattia che l’aveva colpita a inizio 2018 impedendole di partecipare alle Olimpiadi. La 33enne aveva vinto la battaglia contro il tumore e la speranza era quella di rivederla in gara a gennaio ma purtroppo si è dovuta fermare nuovamente a causa di un infortunio. La bergamasca si allenava da inizio novembre sui ghiacciai ...

Infortunio Pellegrini/ Roma ultime notizie : lieve contusione - laScia il ritiro della Nazionale - IlSussidiario.net : Infortunio Pellegrini, Roma ultime notizie: lieve contusione, il giovane centrocampista lascia il ritiro della Nazionale.

Incredibile Milan - ancora un infortunio : Calhanoglu laScia il ritiro della Turchia : Milan, Calhanoglu rientrerà anzitempo dal ritiro della Turchia a causa di un problema fisico che sembra perseguitarlo Il Milan si trova a dover fare i conti con una serie di infortuni davvero infinita. Ultimo in ordine di tempo quello del turco Calhanoglu, il quale è stato costretto a lasciare il ritiro della sua Nazionale per rientrare a Milano anzitempo. Il motivo? Il riacutizzarsi del dolore al piede che lo perseguita dal derby contro ...

Infortunio Pellegrini - il calciatore laScia il ritiro della Nazionale : Infortunio Pellegrini – Nella giornata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione della squadra di Roberto Mancini, gli azzurri convincono. Adesso l’Italia si prepara per la gara amichevole contro gli USA, nelle ultime ore sono arrivate brutte notizie. Infortunio per Lorenzo Pellegrini, il centrocampista della Roma ha lasciato il ritiro della ...

Infortunio Pellegrini - il romanista laScia il ritiro della Nazionale : Infortunio Pellegrini, il calciatore della Nazionale lascia il ritiro, lo staff medico della Roma valuterà i tempi di recupero Infortunio Pellegrini, il centrocampista della Roma ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di una contusione alla coscia. Pellegrini ha giocato uno spezzone di gara ieri sera contro il Portogallo, forse un colpo ha causato il dolore alla coscia che lo ha costretto a rientrare a Roma. Di Francesco spera di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019. Infortunio per Peterlini - Bassino : “Voglio far bene anche in slalom” : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile con il secondo appuntamento stagionale: a Levi, in terra finlandese, va in scena lo slalom speciale sabato nella mattinata italiana. Saranno cinque le azzurre presenti sulle nevi finniche: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini, con quest’ultima che sarà al via nonostante una frattura del setto nasale che si è procurata nel riscaldamento della ...

Sci alpino - Sofia Goggia si racconta : “L’infortunio - il rientro - gli obiettivi - la nuova visione” : Sofia Goggia è ancora alle prese con la doppia frattura al malleolo esterno della caviglia destra, un infortunio patito lo scorso 19 ottobre in allenamento a Hintertux e che la costringerà a saltare la prima parte della stagione. La Campionessa Olimpica di discesa ha tolto le stampelle soltanto per qualche istante per scattare una fotografia da pubblicare sui social network e poi si è raccontata in un’intervista rilasciata a Tuttosport: ...

Sci - Schnarf : brutto infortunio in allenamento. Frattura di tibia e perone - stagione finita : La Schnarf, che vanta due podi in coppa del mondo, uno in discesa e l'atro in SuperG,, già nel 2012 aveva avuto un grave incidente al ginocchio destro che le costò un lungo stop. A 34 anni, la ...

Sci alpino - brutto infortunio Johanna Schnarf : frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra : Copper Mountain, brutto infortunio per Johanna Schnarf, già operata a Vail. Presto il rientro in Italia brutto incidente per Johanna Schnarf, 34enne finanziera di Valdaora, velocista di punta della Nazionale femminile. Ieri, durante un allenamento di gigante a Copper Mountain, Schnarf è caduta, procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. La sfortunata Azzurra è già stata operata, nella notte italiana, presso ...

Infortunio Bernardeschi - il calciatore bianconero laScia il ritiro della Nazionale : Infortunio Bernardeschi, l’esterno d’attacco della Juventus non parteciperà alle prossime gare della Nazionale di Roberto Mancini Infortunio Bernardeschi – Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro di Coverciano. L’attaccante della Juventus salterà le sfide con Portogallo e Stati Uniti a causa di un risentimento agli adduttori e nelle prossime ore farà rientro al proprio club per sottoporsi alle cure del caso. ...

Infortunio Bernardeschi - il calciatore della Juve laScia il ritiro della Nazionale : Infortunio Bernardeschi – Si riferma Federico Bernardeschi! Il calciatore della Juventus ha subito un nuovo Infortunio muscolare e, dopo essere tornato nella lista dei convocati della Juve per l’impegno contro il Milan di domenica scorsa e poi in quella della Nazionale, adesso dovrà abbandonare il ritiro di Coverciano. Se il problema che lo ha tenuto lontano dai campi fino a qualche giorno fa riguardava un affaticamento al ...

Infortunio Mertens : le ultime sulle condizioni del belga uScito acciaccato contro il PSG : Infortunio Mertens, le ultime novità in merito al calciatore del Napoli che ieri sera ha accusato un problema alla spalla Infortunio Mertens, il calciatore del Napoli è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante la gara col PSG a causa di un problema alla spalla. Il belga è uscito malconcio, con il ghiaccio a tentare di lenire il dolore, per il Napoli arrivano però notizie confortanti. Innanzi tutto va detto che non si ...

Infortunio Higuain – Milan col fiato sospeso : l’attaccante laScia il campo dolorante - a rischio Betis e Juventus : Brutte notizie per il Milan: Gonzalo Higuain lascia il campo al minuto 36 per Infortunio. Contusione al fianco per l’argentino che potrebbe saltare gli impegni con Betis e Juventus Tifosi rossoneri col fiato sospeso: al 36′ minuto di Udinese-Milan, Gonzalo Higuain ha lasciato il campo per Infortunio. L’attaccante argentino è stato costretto ad uscire in anticipo a causa di un Infortunio, conseguenza di un colpo ricevuto ...