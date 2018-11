Sci | frattura al perone prossimale per Elena Fanchini

Sci alpino - frattura del setto nasale per Martina Peterlini : l’azzurra sarà comunque al via per lo slalom di Levi : Contrattempo per Peterlini a Levi, frattura al setto nasale per l’azzurra ma sarà al via in slalom Piccolo contrattempo per Martina Peterlini alla vigilia dello slalom femminile di Levi, prima prova stagionale fra i pali stretti di Coppa del mondo, in programma sabato 17 novembre (prima manche ore 10.15, seconda manche ore 13.15 con diretta tv Raisport ed Eurosport). La ventunenne poliziotta trentina, impegnata nel consueto ...

Sci - Schnarf : brutto infortunio in allenamento. Frattura di tibia e perone - stagione finita : La Schnarf, che vanta due podi in coppa del mondo, uno in discesa e l'atro in SuperG,, già nel 2012 aveva avuto un grave incidente al ginocchio destro che le costò un lungo stop. A 34 anni, la ...

Sci alpino - brutto infortunio Johanna Schnarf : frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra : Copper Mountain, brutto infortunio per Johanna Schnarf, già operata a Vail. Presto il rientro in Italia brutto incidente per Johanna Schnarf, 34enne finanziera di Valdaora, velocista di punta della Nazionale femminile. Ieri, durante un allenamento di gigante a Copper Mountain, Schnarf è caduta, procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. La sfortunata Azzurra è già stata operata, nella notte italiana, presso ...

Sci alpino : frattura scomposta di tibia e perone per Johanna Schnarf. Brutto incidente per l’azzurra a Copper Mountain : Non arrivano buone notizie per lo sci alpino italiano dalle piste di Copper Mountain (Stati Uniti). L’azzurra Johanna Schnarf, tra le atlete di spicco della nostra compagine specie nelle specialità dedite alla velocità, si è infortunata nel corso di un allenamento di gigante. Un Brutto incidente quello occorso alla nostra portacolori che, come rivela il sito della FISI, si è procurata la frattura scomposta di tibia e perone della gamba ...

Sci - frattura del malleolo per Sofia Goggia : tornerà nel 2019 : TORINO - Brutte notizie per lo sci azzurro che per almeno due mesi dovrà fare a meno di Sofia Goggia. L'infortunio subito ieri in allenamento a Hintertux dall'olimpionica si è infatti rivelato ...

Sofia Goggia - frattura del malleolo per l’oro olimpico di Sci : “Sono dispiaciuta” : L’oro olimpico di discesa libera femminile, Sofia Goggia, si è infortunata in allenamento: il responso della visita alla clinica Physioclinic di Milano parla di una “frattura del malleolo peroneale destro”. Tradotto in pratica, i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica Fisi in accordo con l’atleta hanno deciso una terapia conservativa che prevede l’applicazione di un gambaletto gessato, sostituito ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L'azzurra salta la prima parte di stagione : La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima parte di stagione : frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci ...

Incidente per Salvini : polso fratturato/ Foto - "Scivolato come uno scemo" : cosa è successo : Incidente per Salvini: polso fratturato. Ultime notizie, brutta caduta per il ministro dell'Interno: "sono scivolato come scemo", ecco la Foto su instagram(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:07:00 GMT)

X Factor laScia Sky? Frattura a causa di Morgan : le ultime indiscrezioni : X Factor non andrà più in onda su Sky? Notiziona del giorno: X Factor potrebbe lasciare Sky e tornare in onda sulla televisione pubblica. I fan del talent show che hanno smesso di guardarlo non avento la TV a pagamento potrebbero festeggiare di questa indiscrezione. Ma sempre meglio attendere conferme, prima di sparare coriandoli e […] L'articolo X Factor lascia Sky? Frattura a causa di Morgan: le ultime indiscrezioni proviene da Gossip e ...

Sci alpino : doppia frattura alla mano destra per Christof Innerhofer : Stop inatteso nella preparazione per quanto riguarda una delle stelle della velocità dello sci alpino azzurro: Christof Innerhofer nella terza settimana a Ushuaia (Argentina), è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio causato da un impatto con un palo. L’altoatesino è andato a sbattere con la mano destra ad una porta alla velocità di 120 km/h procurandosi le fratture della falange distale e del collo del primo metacarpo. Queste ...

Motogp - GP di Aragon : brutta Scivolata per Pol Espargaró - clavicola fratturata e weekend finito : Si chiude in anticipo il weekend ad Aragon di Pol Espargaró " sempre nella top-10 in passato in Motogp su un tracciato a lui spesso favorevole. Non questa volta però, visto che durante le Libere 3 il ...