optimaitalia

: Scatta l’ora di un nuovo aumento Vodafone per cambio piano Senza Scatto New e Vodafone 25 - OptiMagazine : Scatta l’ora di un nuovo aumento Vodafone per cambio piano Senza Scatto New e Vodafone 25 - Mara98732456 : @MicolNeri Le cose sono due o cercheranno di metterle dubbi...o le faranno vedere solo l'intervista di GM...lei si… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Unè già attivo, in particolare per i suoi piani baseNew e25. L'operatore rosso non smette, neanche in questa ultima parte dell'anno, di mettere mano alle sue tariffe e ha in serbo unrincaro per chi decide di optare per una delle due soluzioni su menzionate.Non si parla di una vera e propria rimodulazione ma di undestinato ai costi di passaggio verso i piani base appuntoNew e25. L'operazione sembrerebbe innocua e quasi indolore se non fosse che, nel corso del 2017, proprio queste due soluzioni tariffarie sono state identificate come le uniche isole felici possibili per sfuggire alle rimodulazioni (queste si) dei piani Special soprattutto. In quel caso, come pure ampiamente esaminato una manciata di mesi fa, ilera necessario per evitare di pagare appunto 1,99 euro in più al mese ...