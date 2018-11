optimaitalia

: Scaletta degli Slayer a Milano, unica tappa italiana del tour d’addio - OptiMagazine : Scaletta degli Slayer a Milano, unica tappa italiana del tour d’addio - thatzmeg : La. Scaletta. Degli. As it is. Io me lo meritavo un loro concerto - rtm976 : Phil Anselmo, a Los Angeles rivive la leggenda dei Pantera con un concerto-omaggio degli Illegals - VIDEO INTEGRALE… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Glisono attesi stasera al Mediolanum Forum di Assago. Oggi, martedì 20 novembre, il gruppo sarà in concerto aper l'dellanée d'addio europea.Lo avevano annunciato e ora è realtà: ilche segnerà il loro abbandono alla scena musicale internazionale è in corso di svolgimento e stasera, martedì 20 novembre, toccherà anche la penisola per un unico concerto-evento a.Ilmondiale - con tranche europea - sarà l'occasione giusta per salutare i fan in musica, ancora una volta, per l'ultima volta, all'interno del percorso discograficoche in occasione dell'evento milanese si esibiranno in compagni di altri amici.Una festa, non solo un semplice live: le canzoni più celebri del loro repertorio, dal 1981 ad oggi, quelle che hanno scritto la storia della musica heavy metal saranno presenti ...