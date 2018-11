Sanità | Veneto | su batterio killer accertamenti in corso

Concorso OSS Veneto - assistente sanitario Marche e fisioterapista Calabria : Archiviati i concorsi pubblici di inizio novembre, procediamo a segnalare nuovi bandi per differenti posizioni sanitarie. Aziende e case di riposo hanno, infatti, emanato diversi concorsi per operatori socio sanitari, assistenti sanitari e fisioterapisti. I bandi, con scadenza fissata fino al 13 dicembre, verranno espletati presso la Villa Serena di Lonigo (OSS), l'Azienda Sanitaria n°4 di Ancona, per la professione di assistente sanitario, e ...

Sanità : assessore Veneto - nel 2019 disinfestazione contro West Nile (2) : (AdnKronos) - “L’esperienza fatta dal Veneto e dall’Emilia Romagna – ha riconosciuto Rezza – è stata esemplare, per organizzazione e intensità d’azione. Ora sarebbe importante venisse diffusa a tutte le altre Regioni, perché non possiamo certamente escludere una ulteriore diffusione nel 2019 e vanno

Sanità : assessore Veneto - nel 2019 disinfestazione contro West Nile (3) : (AdnKronos) - "Dovremo fare i conti con le bizze del clima, per cui, oggi, non si può entrare maggiormente nei particolari, se non per annunciare che la campagna di monitoraggio che avrebbe dovuto chiudersi a ottobre è stata prolungata per tutto novembre, visto l’andamento ancora caldo e umido del c

Sanità : assessore Veneto - nel 2019 disinfestazione contro West Nile : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Il virus West Nile, trasmesso all’uomo dalla zanzara culex pipiens, ha tenuto in apprensione quest’estate pressochè tutto il nord Italia (Emilia Romagna e Veneto le Regioni più colpite), ma si è presentato in forma tanto massiccia quanto imprevista, in buona parte dell’

Sanità : in Veneto ok a investimenti per oltre 76 milioni : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - Con una delibera approvata nell’ultima seduta, la Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità Luca Coletto, ha dato il via libera a una vasta operazione di finanziamento per investimenti e acquisti negli ospedali per un totale di 73 milioni 666

Sanità : prima donazione a cuore fermo in Veneto (2) : (AdnKronos) - “Questo importante risultato per la storia trapiantologica del Veneto – aggiungono al CRT - è stato il frutto della perfetta interazione di tutti i professionisti, medici e infermieri appartenenti al Coordinamento trapianti e ai Centri di trapianto dell’ Azienda Ospedaliera di Padova,

Sanità : assessore Veneto - contro West Nile nato coordinamento Regioni - subito al lavoro (2) : (AdnKronos) - “Molto importante – conclude Coletto – l’accordo unanime già raggiunto sui tempi degli interventi larvicidi di primavera, che saranno definiti e uguali per tutti, per rafforzare la prevenzione e attivarla con le stesse modalità su tutte le aree. L’obbiettivo è quello di far massa criti

Sanità : assessore Veneto - contro West Nile nato coordinamento Regioni - subito al lavoro : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - La Commissione Nazionale Salute, il coordinamento degli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane riunitosi a Palazzo Lombardia a Milano, su proposta dell’assessore del Veneto, Luca Coletto, ha affrontato oggi il tema della diffusione del virus West Nile in molte ar

Sanità : assessore Coletto - virus West Nile fenomeno non solo veneto (2) : (AdnKronos) - “Naturalmente – precisa Coletto – stiamo parlando di attività di monitoraggio e di prevenzione, con interventi che dovranno essere attivati prima che la stagione a rischio abbia inizio. Nell’estate 2018 – tiene a sottolineare l’assessore – abbiamo fatto un po’ da apripista, primi e uni

Sanità : assessore Coletto - virus West Nile fenomeno non solo veneto : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - E’ stata insediata a Palazzo Balbi dall’assessore alla Sanità Luca Coletto la Commissione Regionale Permanente che avrà il compito di rafforzare e monitorare le attività di tutti gli attori coinvolti, a diverso titolo, dal fenomeno del virus West Nile. Ne fanno parte i

Sanità : in Veneto 197 casi di West Nile - in calo intensità infezione : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - La Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha diffuso oggi il decimo bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus West Nile. I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 19

Sanità : assessore Veneto - carenza medici nata da governi centrosinistra (2) : (AdnKronos) - “Per la carenza di personale – ha aggiunto Coletto precisando una realtà poco conosciuta ma fondamentale per capire il fenomeno – si punta sempre il dito contro la Regione. Liberi di farlo, sbagliando, ma è ora che si sappia la verità. Il problema fu infatti creato dal mai troppo lonta

Sanità : assessore Veneto - carenza medici nata da governi centrosinistra : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - “Per governare il cambiamento il presupposto principale è che ci si lasci fare, con l’autonomia in Sanità e anche prima, da domani mattina, con scelte che il Veneto è già pronto a concretizzare sui fronti più caldi del settore, a cominciare dalla carenza di medici, dal

Sanità : assessore Veneto - 189 casi confermati di West Nile - diminuisce intensità infezione (2) : (AdnKronos) - Proseguono infatti a ritmo serrato gli interventi previsti dal Piano Regionale di disinfestazione straordinaria con la pianificazione e l’attuazione dei trattamenti già in più dell’80% dei Comuni individuati nelle province più colpite di Padova, Rovigo e Verona. Sotto il coordinamento