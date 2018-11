San Benedetto ospita la Giornata delle Marche Conduce il giornalista Rai Duilio Giammaria

"Il senso di colpa del dottor ivago" di Pierluigi Battista presentato a San Benedetto del Tronto : E questo atto divenne ancora più eroico nel momento in cui, non potendo pubblicare 'Il dottor ivago' in Russia, lo scrittore trovò comunque il modo di farlo leggere al resto del mondo, un mondo ...

Scheletro mutilato trovato in spiaggia a San Benedetto del Tronto : Lo Scheletro di una persona, a quanto si apprende privo delle gambe e del cranio, è stato trovato questa mattina da un podista che correva lungo la spiaggia del litorale sud di San Benedetto del Tronto, nei pressi della foce del torrente Ragnola. Il runner ha avvisato il personale della capitaneria di porto e i poliziotti, che hanno provveduto a recuperare i resti e trasportarli all'obitorio dell'ospedale 'Madonna del ...

Giallo a San Benedetto del Tronto - scoperti tronco e gambe di uno scheletro umano sulla spiaggia : Uno scheletro uman, è stato ritrovato da un runner sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, di fronte alla foce del torrente Ragnola. Addosso aveva i resti di un pantaloncino azzurro e un altro pezzo di stoffa. Il cadavere potrebbe essere rimasto per mesi tra le scogliere e la forte mareggiata in atto potrebbe averlo disincagliato e spinto a terra.Continua a leggere

Resti umani trovati in un torrente a San Benedetto del Tronto : Resti umani sono stati avvistati questa mattina da alcune persone che stavano passeggiando sul lungomare di San Benedetto del Tronto all’altezza della foce del torrente Ragnola. Si tratterebbe di uno scheletro mancante di diverse parti, con indosso un paio di pantaloncini di colore blu. Sul posto sono giunti polizia e capitaneria di porto. L'articolo Resti umani trovati in un torrente a San Benedetto del Tronto sembra essere il primo su ...

Subbuteo - tutto pronto a San Benedetto del Tronto per i campionati italiani a squadre : ... accogliendo giocatori e appassionati provenienti da nord a sud e da ogni parte del mondo. Mi auguro " conclude il presidente Finardi " che eventi come questi siano un modo per far conoscere le ...

San Benedetto : cineteatro San Filippo Neri - parte la stagione ''Animali sociali'' : Nel dettaglio la stagione sarà caratterizzata da dieci spettacoli, di cui sei di prosa e quattro di teatro ragazzi , con l'opportunità di usufruire di diverse formule di abbonamento.

San Benedetto Po - auto sbanda e finisce contro un furgone : un morto e due feriti : Mantova, 2 novembre 2018 - Un morto e due feriti gravi. E' questo il bilancio di un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio sul ponte del fiume Po a San Benedetto Po. La vittima è Luca Signorini, ...

Tirocinanti nel Comune di San Benedetto. Siglato l'accordo con l'Università di Teramo : Gli stage sono relativi alla scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. Il Comune si impegna ad accogliere gli studenti iscritti mettendo a disposizione ...

Controlli straordinari dei Carabinieri a San Benedetto del Tronto e Montefiore Dell'Aso : un arresto e due denunce : Il sistematico piano di Controlli e servizi preventivi messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, ha portato i militari a concludere, in poche ore, diverse operazioni di ...

Incidente con il kitesurf a San Benedetto del Tronto : grave 35enne : Incidente a San Benedetto del Tronto, nella zona Sentina di Porto d’Ascoli: un 35enne è rimasto gravemente ferito mentre stava facendo kitesurf. Forse a causa del vento, ha perso il controllo, ed è finito contro gli scogli. L’uomo è stato trasportato in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona: l’eliambulanza Icaro non ha potuto soccorrerlo proprio a causa delle avverse condizioni meteo. Il 35enne è ricoverato in gravi ...

Teatro San Benedetto del Tronto - programma e costi degli abbonamenti : Il numero massimo degli abbonamenti in vendita per questa stagione è di 250 per i 7 spettacoli e 150 mini-abbonamenti. Ad aprire la nuova stagione teatrale giovedì 8 novembre , con replica venerdì 9, ...

San Benedetto Po : 76enne uccide il figlio della compagna : San Benedetto Po – Ucciso questa notte un 33enne della provincia di Mantova per mano del compagno della madre. Il 76enne Roberto Michelini avrebbe sparato diversi colpi di pistola, forse in seguito ad una lite in famiglia. All’omicidio ha assistito anche la madre della vittima, che ha richiesto l’immediato intervento delle autorità. Mantova, omicidio nella notte: in arresto un anziano Roberto Michelini è stato messo in manette ...

San Benedetto Po. Roberto Michelini ha ucciso il figliastro Fulvio Piavani : E’ sotto choc San Benedetto Po dove si è consumato un dramma familiare. Un uomo di 76 anni, incensurato, ha ucciso

Inchiesta Sanità. Quinto e Benedetto tornano in servizio