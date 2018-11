Samp | Ferrero | anche noi seguivamo Piatek

Samp doria - Ferrero sul derby : “Spero porti un sorriso a Genova - la città si rialzerà” : Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è pronto al derby della Lanterna di domenica prossima. La città è ancora scossa da quanto avvenuto nello scorso agosto e la partita tra rossoblu e blucerchiati può essere d’aiuto per staccare per un’ora e mezza dalle problematiche che attanagliano la città ligure: “Mi auguro che il derby possa portare un sorriso a tutti i cittadini di Genova , ma sono sicuro che ci rialzeremo. ...

Samp doria - cena Ferrero-Cassano : possibile ricongiungimento tra le parti - i dettagli : Sampdoria , Massimo Ferrero ed Antonio Cassano sono andati a cena per fare il punto sul rapporto ‘rinato’ tra le parti Sampdoria , Massimo Ferrero ed Antonio Cassano sono andati a cena assieme, da soli. Un modo per parlare, confrontarsi, riavvicinarsi, “solo una rimpatriata“, così l’ha definita il presidente doriano, ma in pochi credono a questa versione. Si fa infatti un gran parlare di un possibile accordo tra ...

Clamoroso Cassano- Samp doria - incontro con Ferrero [DETTAGLI] : Nelle ultime settimane l’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato. Fantantonio ha provato a ripartire dall’Entella ma dopo qualche giorno di allenamenti ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Adesso il barese pensa al futuro e potrebbe verificarsi una soluzione clamorosa. Nelle ultime ore è andato in scena infatti un incontro con il presidente della Sampdoria Ferrero , non è da escludere ...

Ferrero show dopo Milan-Sampdoria : “Leonardo chi? Il pittore?” : Massimo Ferrero ha avuto belle parole per Giampaolo e per la sua Sampdoria nonostante la sconfitta contro il Milan di Gattuso Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, si è esibito in uno dei suoi consueti show nella pancia di San Siro, nell’immediato post partita di Milan-Samp. La sua squadra ha perso sul terreno di gioco rossonero, ma il presidente in mixed zone sembrava comunque contento di quanto visto in campo. Lodi per Giampaolo ...