Salvini | per delinquenti la pacchia è finita | siamo solo all’inizio

Roma : Salvini al Quadraro per demolizione manufatti abusivi Casamonica : Roma – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e’ in via del Quadraro 110 a Roma: sono scattate le operazioni di demolizione di otto manufatti abusivi riconducibili al clan Casamonica. L'articolo Roma: Salvini al Quadraro per demolizione manufatti abusivi Casamonica proviene da RomaDailyNews.

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della droga. Presenti Raggi e Salvini : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Blitz contro i Casamonica - maxi operazione in corso : 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Trovata della droga. Presenti Raggi e Salvini FOTO : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Casamonica - Salvini : “Rimesso ordine in un quartiere - dando un segnale. Pacchia finita per questi soggetti” : “Hanno rimesso ordine in un quartiere, dando un segnale”. Arriva anche Matteo Salvini sul luogo del maxi-blitz partito all’alba al Quadraro, quartiere di Roma est, condotto dalla Polizia Locale di Roma Capitale per abbattere otto villine del clan dei Casamonica. “La Pacchia è finita per queste persone”. Una staffetta con Virginia Raggi? “Non l’ho ancora vista ma la chiamerò tra poco per ringraziarla ...

Decreto Sicurezza - Salvini : “O passa entro il 3 dicembre o salta tutto”. Brescia (M5s) : “Spero che il testo cambi” : “Il Decreto Sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della presentazione di un’iniziativa per la donazione di sangue nel piazzale del Viminale. Il riferimento è al gruppetto di deputati del Movimento Cinque Stelle che ha chiesto modifiche al testo arrivato dal Senato (con conseguenti ...

Operazione contro i Casamonica - Salvini al Quadraro. Raggi : "Abbattiamo 8 ville" : Sono cominciate nella notte alla periferia est di Roma le operazioni di abbattimento di otto villette abusive. Mobilitati 600 Vigili urbani alla presenza della sindaca Virginia Raggi, che in un post su facebook afferma: "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo ...

Blitz contro i Casamonica - 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Maxi operazione - in azione ruspe e mezzi speciali. Presenti Raggi e Salvini FOTO : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Salvini al Colle in smoking : "Non lo metterò per i prossimi 10 anni" : Matteo Salvini ci ha abituato a diversi tipi di abbigliamento ma di certo non allo smoking. Ed è un tipo di vestiario che non sembra essere particolarmente apprezzato dal capo del Carroccio. Anche se questa volta, Salvini ha dovuto fare uno strappo alla regola. E così, reduce dalla cena al Quirinale offerta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in onore delll'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, il ministro dell'Interno e ...

Salvini in smoking per l'Emiro : 'Con Di Maio tutto chiarito. Se non vogliono inceneritore diano alternativa' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rifiuti - il governo firma il protocollo d'intesaPer Salvini niente conferenza : "Impegni già presi" : "Terremo sotto controllo le aziende che producono scarti abusivi - promette il vicepremier - e verificheremo che si proceda con le bonifiche". Messo in campo un "piano d'azione contro i roghi tossici" per contrastare il fenomeno "delle discariche abusive e degli incendi dolosi".

Copenaghen - ecco l'inceneritore modello - per Salvini - . Sul tetto una pista da sci : Da un lato il Movimento cinque stelle con Di Maio apertamente contrario agli inceneritori . Dall'altro Salvin i, sicuro che su questo tema l'Italia non tornerà indietro . La gestione dei rifiuti è ...

Dl Sicurezza - gruppo deputati M5s scrive al capogruppo per chiedere di “discutere il testo”. Ma Salvini : “Si approvi in fretta” : Un gruppo di deputati M5s ha inviato al capogruppo alla Camera Francesco D’Uva una richiesta di incontro e di chiarimento per “aprire un tavolo di discussione” sul decreto Sicurezza. A loro ha già risposto il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Va approvato, e in fretta, per il bene degli italiani”. Dopo il primo via libera ottenuto dal provvedimento al Senato e dopo che 5 senatori grillini hanno deciso di non ...

Maltempo - Salvini : “Per il Friuli stiamo cercando più risorse” : “Il Friuli Venezia Giulia governato da Massimiliano Fedriga è un modello virtuoso di buona gestione e di autonomia reale che punteremo a sviluppare ulteriormente”. Così – riporta una nota della Regione Fvg – il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del forum Italia Destinazione Europa, oggi a Milano. Il Friuli Venezia Giulia – ricorda la nota – è la seconda regione più colpita in Italia dalla ...

Lega - Salvini : “La querela a Bossi per non fare estinguere il processo? Ho troppo a cui pensare. Chiederò agli avvocati” : “Io riesco a pensare a una o due cose alla volta. Chiederò agli avvocati cosa fare”. Matteo Salvini non risponde. Il leader della Lega ha undici giorni per presentare una querela nei confronti di Umberto Bossi e Francesco Belsito. Se quella denuncia non dovesse arrivare, il processo d’appello al senatur e all’ex tesoriere si estinguerà nonostante le condanne in primo grado per appropriazione indebita. Salvini, dunque, ...