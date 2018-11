Salvini | il Governo non cadrà | rispetterò contratto per 5 anni

Rimpasto governo M5s-Lega/ Gelo tra Salvini e Di Maio - saltano Toninelli e Grillo? - IlSussidiario.net : Rimpasto governo M5s Lega: ultime notizie, alta tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , saltano Toninelli e Grillo? Due strade per l'esecutivo.

Matteo Salvini : 'Decreto sicurezza entro il 3 dicembre o salta il governo' : 'O passa entro il 3 dicembre o salta tutto '. L'aut aut di Matteo Salvini non lascia scampo al Movimento 5 stelle : 'Il decreto sicurezza s erve al Paese e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia ...

Bruno Vespa - la profezia su Matteo Salvini : 'Quali altri volti conquisterà. E poi il governo...' : Credo più all' apertura degli azzurri al mondo civico, con Altra Italia. Un tentativo peraltro che sta facendo anche il Pd'. Il Pd, siamo alle dolenti note: ucciso da Renzi? 'Ma no, affossato da un ...

Rifiuti - il governo firma il protocollo d'intesaPer Salvini niente conferenza : "Impegni già presi" : "Terremo sotto controllo le aziende che producono scarti abusivi - promette il vicepremier - e verificheremo che si proceda con le bonifiche". Messo in campo un "piano d'azione contro i roghi tossici" per contrastare il fenomeno "delle discariche abusive e degli incendi dolosi".

Rifiuti - governo firma intesa a Caserta. «Cena al Quirinale» - Salvini se ne va : È stato firma to in prefettura a Caserta il Protocollo d' intesa sulla Terra dei Fuochi. Ma alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio il...

Sparisce Salvini dalla conferenza stampa del governo sui rifiuti : Roma, 19 nov., askanews, - Dopo una lunga attesa, la conferenza stampa nella Prefettura di Caserta era prevista per le 16 circa e ha avuto inizio alle 17.30, è stato tolto dal tavolo degli oratori di ...

Rifiuti - governo firma intesa. Salvini diserta la conferenza : L'ennesimo scontro tra Lega e M5s, quello sui termovalorizzatori, sembra essere stato placato da Conte. Nel corso della conferenza stampa dei ministri che hanno siglato il Protocollo sulla Terra dei fuochi, insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ci sono i ministri Di Maio, Bonafede, Lezzi, Costa e Trenta. Il ministro Salvini, ha spiegato Conte, è dovuto invece rientrare a Roma per impegni istituzionali. In serata, in effetti, il ...