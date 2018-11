Salvini avverte i Cinquestelle ' Sì al decreto sicurezza o salta tutto'

Salvini in guerra coi mercati : "Vogliono i nostri risparmi". Ma avverte : "Mai patrimoniale" : Salvini è pronto alla battaglia contro i mercati. Mercoledì si avvicina e l'Europa dovrà dare il suo responso sulla lettera spedita da Tria dopo la bocciatura della manovra. Oggi la Commissione non si è sbilanciata, ma i margini per un compromesso sembrano pochi. E così il leader della Lega sembra vestire l'elmetto in attesa di una guerra che si combatterà "sullo spread, sui mercati e quindi sul credito".A margine di Idn 2018 a Milano, il ...

Di Maio apre al dialogo con UE ma avverte : “Le riforme restano” e poi lancia un messaggio a Salvini : Di Maio pronto a dialogare con l’UE, le manovre non si toccano. A Salvini si raccomanda di non chiedere nulla per Berlusconi All’Europa “spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandi riforme ...

Sulla prescrizione Salvini avverte il M5s : 'La prescrizione non si riforma con un emendamento' : E' il messaggio del leader leghista all'alleato di governo, dopo il botta e risposta tra i ministri Bonafede e Bongiorno. Ma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ribadisce: ...

Berlusconi avverte Salvini : 'Quando finisce con il M5S? Una data o non si può continuare' : Il Governo Conte, attualmente al timone dell'Italia, è frutto di una strana alleanza: quella tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Nessuno avrebbe immaginato che due partiti così eterogenei potessero guidare il Paese insieme. A tenere, però, in piedi un sistema non pronosticabile prima che venisse messo in atto il famigerato contratto che disciplina il programma e il consenso amplissimo che l'elettorato italiano ha accordato ai due maggiori ...

Adesso Salvini avverte Battisti : "Vengo a prenderti di persona" : Matteo Salvini non ha mai fatto mistero di sostenere il neo-presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Soprattutto perché il leader del'ultradestra brasiliana ha sempre detto che avrebbe consegnato all'Italia Cesare Battisti, il terrorista condannato all'ergastolo in contumacia e scappato in Brasile per sfuggire alle patrie galere.Ora che il Brasile ha votato e che Bolsonaro è diventato presidente, l'Italia si aspetta che il leader di Brasilia ...

Spread - Salvini avverte : "Difenderemo le banche costi quel che costi" : ... sappia che c'è un Governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel che costi '. La posizione del ministro dell'Interno , che ricalca quella degli ...

Manovra - Salvini avverte Bruxelles : “La Manovra non si tocca!” : Manovra – Salvini senza andare troppo per le lunghe avverte Bruxelles: “La Manovra non si tocca” Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: “No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro”. Poi il ministro degli Interni esplicita in modo chiaro la sua posizione: “Le proposte ...

Italia-Francia è scontro - Salvini avverte i francesi : “Inviate pattuglie per controllare i confini” : Italia-Francia uno scontro acceso, la questione migranti trasportati all’interno dei confini italiani dalla gendarmeria francese ha fatto esplodere il ministro Salvini Italia-Francia è scontro e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha respinto la replica della prefettura francese in merito alle accuse di un nuovo presunto caso di sconfinamento della gendarmeria a Claviere. “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato ...

Salvini avverte Di Maio : "La pazienza ha un limite" : Siamo di fronte a una crisi di governo? I diretti interessati smentiscono, a parole. Poi, però, si lasciano sfuggire delle frasi che lasciano capire che la situazione è davvero seria. "Il governo va avanti, certo, ci mancherebbe altro, però la pazienza ha un limite". Una frase che non ammette fraintendimenti quella del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. A margine di un comizio elettorale della Lega a Mezzocorona (Trento), ...

Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'Manina? Giochetti pericolosi con l'Europa che ci sta addosso' : Nel momento più difficile per questo governo, tra manine e CdM disertati, tra sospetti e la mannaia dello spread, Matteo Salvini prova a tenere insieme i cocci in un'intervista a La Stampa . 'Insieme ...

Salvini avverte : “Tria rispetti il contratto di governo e il M5s rispetti i patti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, avverte il ministro dell'Economia Giovanni Tria su Alitalia: "Non possiamo far comprare Alitalia dal primo straniero che passa, Tria deve rispettare il contratto di governo". E avvisa anche i 5 Stelle sulla legittima difesa: "Confido nella stessa lealtà che usiamo noi".Continua a leggere

Migranti sui charter dalla Germania - Salvini avverte : “Chiuderemo gli aeroporti” : «Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti», dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. ...

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

