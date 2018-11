Salute | la psicologa | “Ansia per il Black Friday e rischio per gli shopping maniaci”

meteoweb.eu

(Di martedì 20 novembre 2018) La sindrome dacompulsivo è una vera e propria patologia che crea dipendenza, è esplosa con il commercio on line e, colalle porte, è alto ilche torni a farsi sentire. “Locompulsivo è una condizione clinica caratterizzata da un impulso irrefrenabile a comprare, che produce una forte tensione emotiva tale da non estinguersi nemmeno dopo l’avvenuto acquisto o che comunque si risolve solo per un brevissimo arco di tempo per poi ripresentarsi con la stessa intensità”, avverte laEmanuela Napoli, che ha stilato 5 consigli in vista del ‘venerdì nero’ dello. “La dipendenza patologica, in generale, è l’esito di un complesso intreccio di fattori biologici, psicologici, sociali e culturali. Più nello specifico, alla base di questo comportamento compulsivo vi sarebbe un eccessivo investimento psicologico ed ...