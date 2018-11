Salmo spiega la cover di Playlist | l' idea è di Moab | ' Frate è questa | fidati'

Blastingnews

: @Luisss97_ Salmo é conosciuto per le sue azioni provocatorie e sull'articolo rilasciato a Rolling Stone (appunto) s… - lainil_ : @Luisss97_ Salmo é conosciuto per le sue azioni provocatorie e sull'articolo rilasciato a Rolling Stone (appunto) s… - GabryMonto : Io con il walkman ascoltavo @pinkfloyd Queen e Dire Straits, oggi i ragazzi con lo smartphone ascoltano Salmo, Gemi… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Nelle ultime settimane il rap italiano è stato letteralmente monopolizzato daed il suo nuovo album '', capace non solo di aggiudicarsi il disco d'oro in una sola settimana, frantumando inoltre qualsiasi genere di record italiano di streaming pre-esistente, ma anche di accendere un dibattito socio-politico complice la polemica andatasi a creare dopo che il rapper ha preso le distanze dalle politiche della Lega e di Matteo Salvini – che ha coinvolto persone di ogni età. Tutto ciò ha fatto passare in secondo piano quello che era stato il primo trend topic ricollegabile anell'ultimo mese, ovvero il mistero sull'origine della copertina del disco con un'immagine sicuramente fuori dagli schemi. Ladisembra infatti un ritratto difatto da un bambino, motivo per cui in molti dopo averla vista – l'immagine è stata diffusa, come da prassi, ben prima ...