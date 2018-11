Ronaldo e il calcio | un rapporto magico | “A Manchester uno dei momenti più importanti

Calcio : Pallone d’Oro 2018 - indiscrezioni dalla Francia danno Cristiano Ronaldo e Messi fuori - Varane - Modric e Mbappè finalisti : Sembra un’era che finisce, oppure è un’altra era che nasce. Ognuno la può vedere nel modo che preferisce, il fatto compiuto è sempre uno: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non sarebbero tra i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018. Questa è la sola interpretazione possibile del video promozionale che è stato diffuso sui profili social de L’Equipe nelle scorse ore, che propone il portoghese della Juventus ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo senza Cristiano Ronaldo. Ma i lusitani hanno trovato un’identità senza CR7 : Mancano quattro giorni alla sfida tra Italia e Portogallo, ultima partita degli Azzurri valevole per il gruppo 3 della Nations League 2019. I nostri portacolori, reduci dal successo scaccia crisi contro la Polonia, tornano a calpestare l’erba di San Siro che un anno fa valse l’eliminazione dal Mondiale 2018 nel playoff contro la Svezia. Una sorta di cerchio che si chiude. La selezione lusitana, campione d’Europa nel 2016 e ...

Calcio - convocati del Portogallo in Nations League : Cristiano Ronaldo assente contro Italia e Polonia : Sono stati diramati i convocati del Portogallo per le sfide di Nations League contro l’Italia (il 17 novembre a Milano) e contro la Polonia (il 20 novembre a Guimaraes). Spicca, tra i nomi, l’assenza di Cristiano Ronaldo, che sembra dovuta a un motivo di vendetta, e non al fatto di dedicarsi anima e corpo alla stagione con la Juventus. Al giocatore, infatti, sembra proprio non esser andata giù la rabbia per essersi visto sfilare ...

La figlia di Ronaldo il Fenomeno diventa youtubber - Calcio : Anche il figlio di Arturo Vidal, Monito, si è addentrato da tempo nel mondo di Youtube ed il centrocampista ex Juve ha anche fatto un appello pubblico, una campagna perchè il figlio possa vincere un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Juventus 1-2. Cristiano Ronaldo guida la rimonta bianconera con una doppietta : Cristiano Ronaldo prende per mano la Juventus nei momenti di difficoltà e la guida al successo. Si potrebbe riassumere così l’anticipo di Serie A tra Empoli e Juventus, andato in scena oggi pomeriggio in Toscana, dove i bianconeri hanno legittimato la leadership nella classifica della Serie A di Calcio vincendo in rimonta per 1-2 grazie ad una doppietta del lusitano nella ripresa, che ha ribaltato il momentaneo vantaggio di Caputo, ...

Guardiola : Il Real senza Cr7 perde 60 gol. E Ronaldo si gode il tartufo toscano - Calcio : La città dove fu trovato il tartufo più grosso del mondo - 2,5 kg nel 1954 donato al presidente Usa, Samuel Truman- per il più grande calciatore del mondo', la sua ex squadra è chiamata a uscire dal ...

Ronaldo : 'Sono un esempio sul campo di calcio e fuori' : Cristiano Ronaldo ha affermato di essere un 'esempio' con il suo comportamento sul campo da calcio e anche fuori. Cr7 è stato accusato dalla modella Kathryn Mayorga di averla violentata in un hotel a ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Genoa 1-1 - non basta Cristiano Ronaldo - Daniel Bessa punisce i bianconeri : Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-1 - a Cristiano Ronaldo risponde Bessa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Da Calciopoli ad Alto Piemonte - fino al caso Ronaldo : la Juve stravince ma è condannata ad essere perseguitata : ... salta fuori un colloquio di Marotta nel quale l'ex ad chiede ad un giornalista de La Gazzetta dello Sport di trattare la storia che lo riguarda senza associarlo iconograficamente a dei pregiudicati. ...