Roma | ville Casamonica | blitz dei vigili contro il clan al Quadraro

Roma : operazione al Quadraro contro Casamonica - 8 ville sgomberate : Roma – Sono otto le ville abusive sgomberate e confiscate questa mattina all’alba al clan dei Casamonica nella zona del Quadraro, a Roma. Un blitz che ha visto in azione circa 600 agenti della Polizia locale e la presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L’operazione e’ scattata poco prima delle 5 in via del Quadraro 110, nella zona a molti nota come il ...

Roma : blitz nella notte - avviato l'abbattimento di 8 villette abusive del clan Casamonica : Con un blitz nella notte della Polizia locale alla periferia est di Roma, è stato avviato l'abbattimento di otto villette abusive del clan Casamonica. "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani", ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha voluto assistere personalmente, "mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale ...

