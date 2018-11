Roma | via a demolizione ville Casamonica

Il Roma : 'Koulibaly può andar via ad una cifra spaventosa' : Tutti avrebbero voglia di prendere il difensore più forte al mondo, non c'è dubbio. Comments comments

Roma. Fidene : morta donna investita in via Tina Pica : abitava a pochi metri : Sinistro mortale a Fidene Municipio Roma III. Una donna di 77 anni è deceduta dopo essere stata investita da uno

Roma - al via l'Assemblea del PD : 9.48 Oggi con l'Assemblea dell'Ergife si apre ufficialmente il congresso del Pd. Ci sono i candidati già in campo e quelli che ancora non hanno sciolto la riserva,come Minniti e Martina che, da segretario uscente,chiuderà la fase aperta dopo le dimissioni di Renzi dopo la sconfitta del 4 marzo. Fra i temi del dibattito, forse anche i tempi del Congresso. C'è chi vorrebbe accelerare. Ma l'orientamento sembra quello di confermare l'ipotesi di ...

Roma - Schick : 'Non voglio andare via - dopo il gol alla Sampdoria avrò più chance' : Patrik Schick non ha nessuna voglia di andar via da Roma: "Resto qui e mi realizzo" . Un dribbling alle ultime voci: "Sono soltanto delle speculazioni". dopo il primo gol stagionale realizzato contro ...

Giulia De Lellis manda in tilt Roma : troppi fan all'evento - via Condotti bloccata : Giulia De Lellis ha letteralmente mandato in tilt la centralissima via Condotti, a Roma. L'influencer ieri era ospite del negozio di Sergio Rossi, ma l'enorme mole di fan accorsi per vederla...

Roma : programma e deviazioni autobus per fine settimana : Roma – Domani, dalle 16 alle 19, un corteo sfilera’ da largo Corrado Ricci a piazza Madonna di Loreto percorrendo via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 13.30, e’ in programma l’evento sportivo “Corriamo al Tiburtino”. Per l’intera durata dell’evento saranno chiuse al traffico via Grotta di Gregna, via Mozart e largo Bach. Al passaggio ...

Il business del 'caro estinto' a Roma : in 18 rinviati a giudizio : Roma, 16 nov., askanews, - Per accaparrarsi l'organizzazione di un funerale, dentro la camera mortuaria di diversi ospedali Romani, venivano allestiti pure uffici, abusivi, di pompe funebri. 'Di tutto,...

Al via la prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

Roma : dramma in via Ippolito Nievo - ragazza americana giù da finestra : Roma – Tragedia nella notte in via Ippolito Nievo, nel quartiere di Trastevere a Roma, dove una studentessa americana di 20 anni, originaria del Colorado, si e’ tolta la vita gettandosi da una finestra al settimo piano. La giovane, in Italia per motivi di studio, viveva in casa con altre connazionali. A dare l’allarme sono state proprio le coinquiline che hanno visto la studentessa chiudersi in bagno senza piu’ ...

Caterina Balivo e il suo primo Romanzo - Gli uomini sono come le lavatrici - viaggio sentimentale da Napoli a Milano : Ammiratori e curiosi in attesa di un autografo e un selfie con Caterina Balivo . Pubblico in piedi alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo a Roma, piena per la presentazione di Gli uomini ...

Giro d'Italia a Ravenna il 21 maggio - partenza da piazza del Popolo poi via di Roma : I dettagli sono stati ufficializzati oggi, 15 novembre, dopo la prima riunione operativa tra lo staff organizzativo della Rcs Sport e l'assessore allo Sport Roberto Fagnani, i tecnici e i funzionari ...

il giorno di Trenord e dell'incontro a Roma con Fontana - Toninelli : «Venerdì rinnoviamo il Cda» : «In Trenord le cose stanno cambiando davvero. Posso annunciare che venerdì prossimo si terrà l'assemblea dei soci che consentirà di nominare il nuovo Cda dell'operatore ferroviario». Così in una nota ...

Cagliari. Arrestato in via Roma giovane spacciatore : Ieri matina la Squadra Mobile è intervenuta nel quartiere della Marina a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti ed esercenti commerciali circa un'intensa attività di spaccio di ...

Paura in autostrada : anziano viaggia contRomano per 10 km : Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 novembre un anziano signore ha fatto scattare l'allarme nel tratto urbano...