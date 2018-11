Roma | tabaccaio mette ko rapinatore grazie allo spray al peperoncino

ilgiornale

(Di martedì 20 novembre 2018) Quando gli agenti lo hanno intercettato aveva le mani sul viso e stava urlando come un forsennato per il bruciore. È finita con una fuga neanche tanto rocambolesca per unno di ventinove anni che è incappato in unarmato dial.I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di sabato in via Marmorata, nel quartiere di Testaccio. Il malintenzionato era entrato nella tabaccheria di F.C. pretendendo del denaro che, ovviamente, gli era stato negato. Così ha deciso di attendere qualche minuto e si è ripresentato per ripulire il malcapitato quando l"esercizio stava chiudendo e il gestore aveva con sé la cassa. La dinamica dei fatti la racconta la vittima a Il Messaggero: "Era entrato in tabacchiera verso le otto meno un quarto, mi ha chiesto i soldi, mi ha minacciato e poi è uscito. Per tornare poco dopo quando stavo abbassando la saracinesca e avevo con ...