Roma | Salvini al Quadraro per demolizione manufatti abusivi Casamonica

Roma - sgomberate 8 ville del clan Casamonica. Raggi e Salvini sul posto. Trovata droga : Otto ville appartenenti al clan Casamonica sgomberate e pronte per essere abbattute. «Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani», dice...

Roma - studenti impiccano un manichino di Salvini sul ponte Sublicio : Manifestazione degli studenti a Roma: i giovani contestano il governo e le politiche in materia di immigrazione e istruzione. Un manichino di Salvini, con indosso una maglietta verde e la scritta '...

Alla nuova sede della Lega a Roma : selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Roma : studenti in piazza contro il Governo e Salvini : Roma – Al via lo sciopero degli studenti contro il Governo. A Roma sono gia’ in migliaia i manifestanti che si sono radunati a piazzale Ostiense e continuano ad arrivare dalle scuole di tutta la citta’. Tutti insieme a breve partiranno in direzione Miur, dove in tarda mattinata concluderanno la mobilitazione con un presidio. Bersagli della protesta, il titolare dell’Istruzione Marco Bussetti, il Governo e i due suoi ...

Roma - i due volti dell'accoglienza : tornati metà degli sfollati di Baobab - Salvini accoglie 51 regolari : Si tratta di persone arrivate attraverso i corridoi umanitari. 'E' la strada giusta per offrire un aiuto, non sui barconi in mano ai criminali. Di aerei come questo ne arriveranno altri', le parole ...

Migranti : 51 a Roma con corridoi umanitari - Salvini li accoglie : 'Questa è la strada giusta' : Arrivati all'aeroporto di Pratica di mare con un volo dal Niger 51 Migranti selezionati dall'Unhcr perché vulnerabili . Ad attenderli il ministro dell'interno Matteo Salvini. Al corridoio umanitario ...

Manovra - Roma risponde all'Ue : lievi ritocchi ma i saldi invariati. Salvini : 'Tiriamo dritto' : Linea dura del governo che ha inviato alla Commissione europea la lettera di risposta dopo le critiche di Bruxelles. I saldi non cambiano su deficit e crescita, inserito un piano di dismissioni degli ...

Roma - sgomberato il presidio Baobab con 200 migranti | Salvini : adesso altri 27 'sfratti' a Roma | L'associazione : "Ruspe per risolvere? Vergogna" : Gli agenti hanno rimosso le tende mentre l'area sarà bonificata nelle prossime ore. Il centro sociale attacca: "Il Campidoglio a 5 Stelle non è diverso né dai precedenti né dalla Lega". Salvini: "Stop illegalità".

