Roma | Pellegrini e le voci di mercato | l’agente tranquillizza la piazza

Roma - emergenza infortuni : Di Francesco spera nel recupero di De Rossi e Pellegrini : In attesa che mercoledì rientrino i giocatori ancora impegnati in nazionale, Nzonzi, Zaniolo, Schick, Kolarov, Olsen e Under,, Di Francesco fa la conta di chi potrà scendere in campo al Friuli contro ...

Infortunio Pellegrini/ Roma ultime notizie : lieve contusione - lascia il ritiro della Nazionale - IlSussidiario.net : Infortunio Pellegrini, Roma ultime notizie: lieve contusione, il giovane centrocampista lascia il ritiro della Nazionale.

Roma - Nastasic e Ashley Young nel mirino. Pellegrini da blindare. E quanti in uscita... : 'C'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi d'antico'. Parole e musica di Giovanni Pascoli, ma che potrebbero andare perfettamente bene in questa fase della stagione in cui il calcio mercato invernale ...

Infortunio Pellegrini - il Romanista lascia il ritiro della Nazionale : Infortunio Pellegrini, il calciatore della Nazionale lascia il ritiro, lo staff medico della Roma valuterà i tempi di recupero Infortunio Pellegrini, il centrocampista della Roma ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di una contusione alla coscia. Pellegrini ha giocato uno spezzone di gara ieri sera contro il Portogallo, forse un colpo ha causato il dolore alla coscia che lo ha costretto a rientrare a Roma. Di Francesco spera di ...

Giannini : 'Mi rivedo in Pellegrini - De Rossi è un simbolo della Roma' : Giovani, Nazionale e soprattutto Roma. La 'sua' Roma . Intervistato da Sky Sport, Giuseppe Giannini " storico e amatissimo ex calciatore giallorosso " ha affrontato diversi temi d'attualità, iniziando dal lavoro di Roberto Mancini da Commissario tecnico azzurro. "Mancini, ...

Attenta Roma - c'è Mou su Pellegrini : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma, distorsione alla caviglia non grave per Manolas Schick: «Non voglio andarmene» Roma, poker alla Samp

Roma-Sampdoria alle 15 La Diretta Schick davanti a Kluivert - Pellegrini e El Shaarawy : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite senza ...

Roma - Pellegrini : 'Vittoria essenziale. Non ero scarso prima - ora non sono un fenomeno. E su Cristante...' : Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Cska Mosca: 'Abbiamo fatto un'ottima partita oggi, dal campo ho avuto l'idea che fosse meno semplice di quello che può essere sembrata. Loro sono un'ottima squadra, ...

CSKA Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

