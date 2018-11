Roma | blitz nella notte | guidato dalla sindaca | contro le ville dei Casamonica tutte

Roma - ville Casamonica : blitz dei vigili contro il clan al Quadraro : Seicento vigili impegnati dalla notte nel quartiere alla periferia est della Capitale feudo della famiglia: saranno abbattute le case abusive che inglobavano anche tratti dell’Acquedotto Felice. Presenti Salvini e la sindaca Raggi. Conte e il sopralluogo

Roma : blitz nella notte - avviato l'abbattimento di 8 villette abusive del clan Casamonica : Con un blitz nella notte della Polizia locale alla periferia est di Roma, è stato avviato l'abbattimento di otto villette abusive del clan Casamonica. "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani", ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha voluto assistere personalmente, "mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale ...

Calciomercato - Inter scatenata : blitz per un colpo da 35 milioni e clamoroso doppio “scippo” alla Roma [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

Roma - blitz Gdf in sede Casapound/ Ultime notizie : Di Stefano - "Niente bagni di sangue" : Roma, blitz della Guardia di Finanza nella sede Casapound in via Napoleone III: il leader del movimento Simone Di Stefano "nessun bagno di sangue, tanto rumore per nulla".(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:35:00 GMT)

Casapound - 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza rinviato a Roma : La procura di Roma ha aperto un’indagine per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di venti militanti di Casapound. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l’inchiesta potrebbe allargarsi: il procedimento nasce dai fatti di martedì 23 ottobre, quando la guardia di Finanza arrivata davanti allo stabile occupato via Napoleone III ha deciso di rimandare il blitz. Le Fiamme gialle dovevano entrare ...